Dream Girl 2 : Ayushmann Khurrana avait-il des doutes sur le casting d’Ananya Panday dans le film ? [Watch Video]

Dream Girl 2 : C’est un prochain film de Bollywood qui a généré beaucoup de buzz parmi les fans. Le film est une suite de la comédie à succès « Dream Girl », qui mettait en vedette Ayushmann Khurrana dans le rôle principal. Dans cette suite très attendue, il y avait des doutes initiaux autour du casting d’Ananya Panday. Cependant, le drame en coulisse entourant les hésitations d’Ayushmann Khurrana ajoute une tournure intrigante au développement du film. Les fans ont hâte de voir comment l’histoire se déroule et la chimie entre les acteurs talentueux de cette suite tant attendue. Dream Girl 2 sortira sur grand écran le 25 août et les fans pourront le regarder en se rendant dans leurs cinémas à proximité. Réalisé par Raaj Shaandilyaa et produit par Ekta Kapoor et Shobha Kapoor, Dream Girl 2 reprendra l’histoire dès sa première partie. Dans Dream Girl 1, les fans ont vu le père d’Ayushmann et tout le monde apprendre qu’il était Pooja avec qui ils avaient l’habitude de parler par téléphone. Regardez la vidéo pour en savoir plus.