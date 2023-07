Dream Girl 2: Ayushmaan Khurrana, le teaser du film d’Ananya Panday suscite l’enthousiasme pour la sortie de la bande-annonce

L’attente est enfin terminée pour tous les fans qui attendent avec impatience la prochaine émeute de rire de Bollywood, car le teaser très attendu de « Dream Girl 2 » est maintenant sorti, laissant le public impatient pour l’événement principal. Les créateurs ont annoncé que la bande-annonce complète sortira demain, promettant une expérience cinématographique extraordinaire qui devrait dépasser toutes les attentes.

La bande-annonce de « Fille de Rêve 2″ est magistralement prépare le terrain pour ce qui est à venir. Bien qu’il n’offre qu’un simple aperçu de la grandeur de la bande-annonce, il réussit à générer énormément d’anticipation parmi les fans impatients. À chaque seconde qui passe, le niveau d’excitation monte en flèche et les téléspectateurs sont impatients d’assister à la magie que cette suite hilarante promet d’offrir.

Regardez le teaser de Dream Girl 2

À la tête du peloton de stars talentueuses dans « Dream Girl 2 », on trouve la polyvalente Ayushmann Khurrana et la charmante Ananya Panday dans les rôles principaux. Leur chimie impeccable à l’écran ne manquera pas de laisser le public en suspens et de créer une impression durable. En plus du voyage du rire, un ensemble d’acteurs exceptionnellement talentueux, dont le légendaire Paresh Rawal, Asrani, Annu Kapoor, Abhishek Banerjee, Manjot Singh, Rajpal Yadav, Manoj Joshi, Seema Pahwa et Vijay Raaz. Leurs performances incroyables ne manqueront pas de laisser le public bouche bée.

Le film est dirigé par le talentueux réalisateur Raaj Shaandilyaa, connu pour sa narration exceptionnelle et son approche unique de la comédie. Sous sa direction, « Dream Girl 2 » promet d’être une montagne russe de rires et de divertissements, offrant une expérience mémorable qui résonnera auprès des téléspectateurs de tous âges.

« Dream Girl 2 » est produit par le duo dynamique Ektaa R Kapoor et Shobha Kapoor, qui a fait ses preuves dans la production de films réussis et engageants pour le public. Avec leur vision et leur soutien, le film est en passe de devenir l’un des plus gros blockbusters de l’année.

Marquez vos calendriers, car « Dream Girl 2 » est prêt à chatouiller votre os drôle et à semer le rire dans les cinémas près de chez vous le 25 août 2023. Soyez prêt pour un voyage tumultueux rempli de comédie, d’émotions et de divertissements à gogo.