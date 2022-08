Dream Girl 2 : Ananya Panday surmonte l’échec de Liger et commence à travailler avec Ayushmann Khurrana ; les internautes veulent que ce dernier lui apprenne quelques talents d’actrice

Ananya Panday a été massivement critiquée pour son mauvais jeu dans sa dernière version Liger avec Vijay Deverakonda. Les téléspectateurs lui ont dit que quelqu’un devrait lui donner un Oscar pour son jeu, tandis que certains ont exigé qu’on arrête de la lancer dans des films alors qu’elle le ruine. Cependant, Ananya Panday a mis son pied avant courageux en avant et est en ce moment sur les plateaux de tournage de son prochain film Dream Girl 2 avec l’acteur talentueux Ayushmann Khurrana.

Ayushmann est allé sur son Instagram et a partagé une vidéo de lui célébrant la victoire de l’Inde contre le Pakistan et sa principale dame était avec lui. Alors qu’Internet était heureux de voir la star célébrer la grande victoire avec style, ils l’ont interrogé sur la présence d’Ananya Panday et ont exprimé leur inquiétude pour le film car ils ont affirmé qu’elle ruinerait également ce film. Les internautes ont insisté pour que la star d’Anek lui enseigne ses talents d’actrice, car son mauvais jeu affectera le film.

Un fan de l’acteur a commenté le message : « J’espère qu’Ayushman ne fait pas de film avec Ananya ». Un autre a dit : « Bhai isko kaha laye anay ko bichme ». “Woh sab toh theek hai par Ananya pandey ki iss video me bhi itni bekar agissant”, a commenté un autre utilisateur. Les internautes ne sont déjà pas satisfaits de ce couple !

Ananya Panday est l’un des enfants vedettes les plus ciblés pour les trolls des médias sociaux. Nous espérons juste que la fille ne s’enlisera pas avec la négativité qui l’entoure car il est difficile de ne pas être affectée. Nous sommes sûrs qu’Ananya rebondira et comment. Ananya ha soft a avoué être découragée et affectée par la pêche à la traîne et avait récemment admis qu’un jour elle voulait être considérée comme une bonne actrice.