Ce n’est pas toujours facile de réaliser vos rêves, à moins que vous ne soyez peut-être Tony Parker, l’un des basketteurs les plus célèbres et les plus célèbres de France. C’est un joueur qui a remporté quatre titres NBA avec les San Antonio Spurs, il a également obtenu un Finale Most Valuable Player Award en 2007 et il a réalisé une performance inoubliable lors du triomphe de la France à l’Eurobasket en 2013. Il a jusqu’à présent réussi tout ce qu’il a décidé de faire. Il voulait devenir un joueur de la NBA, alors il l’a fait. il est devenu ce joueur de la NBA, mais il a également été le meneur de jeu le plus fort de la ligue pendant longtemps. Mais où en est-il maintenant? Quels sont ses projets de retraite? avec le joueur emblématique Tony Parker.

Une carrière de 20 ans

Tony Parker:

«Même dans mon rêve le plus fou, quand j’étais enfant, je n’aurais pas pu imaginer tout ce qui s’est passé et la façon dont ça s’est terminé avec le maillot retiré, c’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé être possible pour quelqu’un comme moi venant de Normandie et où j’ai grandi dans une petite ville minuscule. C’était agréable de finalement le réaliser car depuis que j’ai pris ma retraite, lentement mais sûrement, je réalise tout ce que nous avons accompli avec les Spurs. Et en ce moment, je suis très nostalgique du livre, puis du film sur Netflix et c’est agréable de voir vos 20 années entières dans un film.

La NBA

Le 11 novembre 2019, les Spurs ont retiré le maillot n ° 9 de Parker. Personne n’est autorisé à choisir de porter ce numéro de maillot maintenant à San Antonio. Cet honneur est réservé aux joueurs qui sont allés au-delà de l’équipe. Parker a joué 17 saisons pour les Spurs, au cours desquelles ils ont remporté quatre titres. Il a été sélectionné six fois pour les NBA All-Star Games et, en 2007, il a été le meilleur joueur de la finale, une première pour un joueur européen. Il a joué sa dernière saison avec les Charlotte Hornets, une équipe dirigée par Michael Jordan. Parker dit que Jordan a toujours été son idole et celui qui l’a inspiré à essayer de devenir comme lui, un champion. Alors qu’il jouait avec l’équipe nationale française, Parker a été nommé joueur le plus utile (MVP) de l’EuroBasket 2013, suite à la victoire de son équipe sur la Lituanie en finale. Il a terminé meilleur buteur du tournoi avec une moyenne de 19 points par match. En 2015, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la compétition EuroBasket.

Tony, le tournant de votre carrière est survenu en 2001, alors que vous aviez 19 ans. Vous avez rejoint l’une des franchises les plus intelligentes de la NBA, les San Antonio Spurs. Cela vous a donné l’occasion de vous épanouir. L’entraîneur à l’époque était Popovich, l’entraîneur avec le plus de victoires dans l’histoire de la NBA. Vous aviez également des coéquipiers exceptionnels, comme Duncan et Ginobili. Comment était-ce?

«J’ai eu beaucoup de chance d’être dans cette franchise, évidemment. Oui, j’ai travaillé très dur mais en même temps, j’étais dans une franchise où ils voulaient vraiment gagner. Et les valeurs de cette franchise, elles ont simplement fait de moi une meilleure personne, elles ont fait de moi un meilleur basketteur, mais elles ont fait de moi une meilleure personne aussi. Cela demande du travail acharné, de la discipline, des sacrifices et j’étais très déterminé à atteindre la NBA. À l’époque aussi, à l’époque, il n’y avait pas de point guards européens. Il n’y avait pas beaucoup d’Européens alors j’ai ressenti toute la pression de la nouvelle génération pour m’assurer de bien faire et je gagne le respect des joueurs américains, des entraîneurs américains. Et si tôt, c’était très difficile au début, mais cela m’a rendu très fort mentalement de leur montrer que, vous savez, les Européens, nous pouvons jouer au basket.

Vous avez réalisé tout ce que vous vouliez. Vous pourriez vous reposer maintenant, mais vous investissez plutôt dans les jeunes avec votre Académie en France. Parlez-nous de l’académie?

«Pour moi, il est très important de redonner. Comme je l’ai dit plus tôt, je me sens très béni et j’avais d’excellents entraîneurs. La façon dont j’ai été élevé, je n’oublie pas d’où je viens. J’ai donc commencé par acheter une équipe appelée Asvel à Lyon et j’ai donc commencé avec ça. Ensuite, j’ai commencé à acheter l’équipe féminine car pour moi, je voulais faire un projet unique et donc je voulais faire quelque chose où les hommes et les femmes sont les mêmes et ont la même équipe. Et cela s’est terminé avec l’académie. Nous avons ouvert il y a un an et demi. Et c’était quelque chose qui était spécial pour moi parce que je voulais m’occuper de l’élite du basket-ball, mais je voulais aussi m’occuper de tous les enfants qui ne réussiront pas professionnellement parce que je sais que 95% de ces enfants, ils ne deviendront pas des professionnels. Et donc le slogan de l’académie est «venez à l’académie et trouvez un emploi». Je prends cela très au sérieux. Et pour moi, c’est très important que ces enfants réussissent dans la vie, qu’ils aient un travail et qu’ils soient simplement heureux.

Parker est le propriétaire majoritaire du club de basket Asvel à Lyon. Le club participe à la première division française de la Pro A League. Mais Parker a aussi une passion pour le football et en 2023 il est censé devenir président de l’Olympique Lyonnais.

Tony, COVID-19 est maintenant un grand défi. Comment y faites-vous face à l’académie?

«Ouais, c’est très difficile en ce moment. De toute évidence, nous vivons une crise qui est l’une des plus importantes de tous les temps. Et il est donc très difficile d’essayer de maintenir tous les projets en cours. Mais vous devez être créatif, vous devez être positif et vous devez essayer de trouver des solutions. Mais bien sûr, nous vivons actuellement des moments difficiles. Mais à la fin de la journée, cela ne peut que vous rendre plus fort mentalement et votre caractère.

Vous êtes maintenant dans le «Netflix Hall of Fame» en raison d’un documentaire passionnant sur votre carrière: «Tony Parker, le dernier coup». Qu’est-ce que ça fait de voir votre vie dans un film?

«C’est un honneur. C’est un honneur. Lorsque Netflix m’a abordé pour la première fois pour faire le film, je me suis dit, oh, wow, je ne pouvais pas le croire parce que je faisais quelque chose avec ma société, Infinity Nine Media. Nous étions comme me suivre et avoir des images de ma dernière année. Et puis au début du projet, vous savez que Netflix est venu et ils ont dit que nous serions intéressés de faire votre film. Et donc pour moi, c’était un honneur.

Où vous sentez-vous le plus chez vous?

«Je dis toujours que j’ai deux maisons. Maintenant je vis comme 50/50. Je suis à 50% aux États-Unis, à 50% en France et j’aime les deux pays. Mais je dis toujours que j’ai deux maisons, donc je me sens chez moi dans les deux.

San Antonio est votre maison aussi, vous devez avoir suivi les récentes élections américaines. La transition de Trump à Biden est à bien des égards, pas transparente. Comment te sens-tu à propos de ça?

«Je suis très heureux de la façon dont nous allons, c’est un nouveau jour et je suis très heureux de la façon dont les élections se sont déroulées. Et je pense que nous avons un brillant avenir.

Quel est ton plus grand rêve maintenant?

«Le plus grand rêve? Je pense qu’en ce moment, en vieillissant, je reste en bonne santé, ma famille reste en bonne santé et mes enfants restent en bonne santé. Je pense que la chose la plus importante, en particulier dans le monde où nous vivons actuellement, est simplement de souhaiter la santé à tout le monde.

Quel message avez-vous pour les jeunes d’aujourd’hui?

«Si j’avais un conseil, soyez juste positif et croyez en votre rêve. Vous savez, je pense que vous devez rêver en grand. Si vous dites votre rêve à quelqu’un et qu’il ne pense pas que vous êtes fou, alors votre rêve n’est pas assez grand.