Drea de Matteo compare Kamala Harris à une « nazi » et prédit une « guerre civile » si Donald Trump perd

La star des Sopranos, Drea de Matteo, a affirmé avec audace qu’il y avait plus de parallèles entre Kamala Harris et les nazis qu’avec Donald Trump – après que l’ancien président a été accusé d’avoir loué Adolf Hitler comme un homme qui « avait fait de bonnes choses ».

L’actrice devenue star d’OnlyFans, 52 ans, a lancé une attaque cinglante contre les démocrates lors d’une interview exclusive avec DailyMail.com dans laquelle elle a mis en garde contre une guerre civile imminente et a accusé le gouvernement du président Joe Biden de faire une « aberration » de l’avortement et des droits des homosexuels. , et a affirmé que les Américains voulaient « à nouveau du plaisir politiquement incorrect ».

L’actrice lauréate d’un Emmy a fait valoir que c’était la campagne de gauche et de Harris qui présentait des traits de parti nazi, quelques heures seulement après avoir annoncé qu’elle avait voté pour Trump.

‘J’ai l’impression que quoi [the Democrats] Ce que nous faisons est très dangereux lorsqu’ils propagent ce récit de racisme continu et tout l’agenda nazi », a-t-elle déclaré.

« Je déteste dire cela, mais ils ont insisté si fort… et nous savons tous qu’il s’agit d’un cas de politique inversé où le manuel consiste à accuser votre adversaire de tout ce que vous faites réellement. »

Elle a poursuivi : « Ils l’accusent d’être un dictateur. Ils l’accusent d’être un nazi et ce qui se passe vraiment… si vous regardez sa campagne, « Une nouvelle voie à suivre », est très similaire à « Un grand pas en avant » et « La force par la joie » est la même que « Répandre la joie ».

« Il y a beaucoup de parallèles dans sa campagne. On a presque l’impression qu’ils se moquent de nous quand ils poussent ce truc dans la nature.

L’ancien élève de Sons of Anarchy faisait allusion à un discours sur les réseaux sociaux dans lequel il a été affirmé que l’utilisation par Harris de « Spread Joy » était similaire à une expression inventée par les nazis comme « un outil pour promouvoir les avantages du nazisme auprès du peuple allemand. et à l’échelle internationale.

Cela survient également après que le chef de cabinet du candidat présidentiel le plus ancien à la Maison Blanche, John Kelly, a affirmé que Trump avait félicité le dictateur Adolf Hitler pour avoir « reconstruit l’économie ».

Il a nié être un nazi lors d’un rassemblement électoral à Atlanta, en Géorgie.

La star d’OnlyFans a poursuivi : « Tous ces libéraux qui pensent croire en l’amour et en la liberté s’y raccrochent, alors qu’ils traitent cet homme de dictateur. Quand sous « son règne », il n’y avait pas de guerre, il n’y avait pas de prise en otage pour des mandats… »

L’actrice craint que si Trump perd les élections face à Harris, ceux qui l’ont soutenu seront « considérés comme des dissidents politiques ».

Elle a insisté sur le fait que le mouvement MAGA est «Il ne s’agit pas d’une secte, mais du « dernier effort » de certains Américains « pour opérer un changement et revenir aux bases d’un véritable pays qui n’est pas devenu complètement exagéré et plongé dans l’obscurité totale ».

Mardi, l’actrice lauréate d’un Emmy Award a révélé qu’elle avait voté pour Trump, 78 ans, bien qu’elle ait été une « libérale de toujours ».

Elle a déclaré à DailyMail.com : « J’ai toujours dit très clairement que je suis une libérale… Je devrais peut-être me qualifier de conservatrice en ce moment »

Elle a ajouté : « Donc, si [Harris] reste, c’est la continuation des quatre dernières années, mais ça va être 10 fois pire. Et je le crois.

La mère de deux enfants est allée jusqu’à faire allusion au fait que la guerre civile « est imminente, peu importe qui sera nommé au pouvoir ».

« Je pense que les Américains devraient être prêts à prendre soin d’eux-mêmes comme ils ne l’ont jamais fait auparavant », a-t-elle prévenu. « Il suffit même d’avoir de la nourriture, de l’eau, de l’essence… par tous les moyens possibles pour vous protéger.

« Je pense simplement que la meilleure façon de se protéger en ce moment est d’apprendre, de vraiment apprendre et de poser des questions. Pourquoi quelqu’un qui est un libéral de longue date a-t-il dit que je votais pour Trump ? Comprendre pourquoi ? Ne le diabolisez pas.

Bien qu’elle soutienne Trump, la star d’Assault on Precinct 13 insiste sur le fait qu’elle est toujours libérale.

« J’ai toujours insisté sur le fait que je suis libérale, je n’ai pas changé le fait que je suis libérale », a-t-elle déclaré.

« Je devrais peut-être me qualifier de républicain en ce moment, même pas de républicain, de conservateur. »

La star – qui a co-fondé la ligne de vêtements patriotiques ULTRAFREE – a expliqué que les limites étaient légèrement floues à l’heure actuelle, ajoutant : » J’ai l’impression que tous les punk rockers et les vrais hippies que je connais traînent tous dans le quartier conservateur. tout de suite. Nous ne sommes pas socialement conservateurs, mais nous voulons conserver ce pays. Nous ne voulons pas assister à une révolution culturelle.

La star a affirmé qu’à part Roseanne Barr, elle était la seule actrice à brandir publiquement le drapeau de la campagne de Trump.

Révélant sa crainte de ce que cela signifierait si Trump perdait les élections face à Harris, elle a déclaré : « Ma crainte est que les combattants de la liberté soient tous considérés comme des dissidents politiques ».

Elle a ensuite affirmé : « Nous avons vécu les débuts d’une révolution culturelle très insidieuse au cours des quatre dernières années, une révolution qui démantèle tout, prenant les choses pour lesquelles nous nous sommes battus, comme l’avortement et les droits des homosexuels, et en faisant une aberration.

«Je l’ai juste renversé jusqu’à présent que plus personne n’y adhère. Cela devient ridicule. Cette administration est devenue idiote.

Elle a ensuite évoqué l’indignation provoquée par le comédien Tony Hinchcliffe après avoir qualifié Porto Rico d' »île flottante d’ordures » lors du rassemblement de Trump au Madison Square Garden le week-end dernier.

Hinchcliffe a été condamné par des stars dont Jennifer Lopez et Selena Gomez, mais de Matteo a défendu la blague controversée.

« Les comédiens devraient avoir le droit de se moquer de tout, tout comme les émissions de télévision, et pouvoir simplement… sans conflit, quelle qu’en soit la nature, la télévision est morte », a-t-elle déclaré.

‘Qu’est-ce que tu vas regarder ? Une bande édulcorée de médecins qui sauvent des vies toute la journée ? Tout le monde va s’ennuyer. Il doit y avoir une lutte.

La star, qui a affirmé que ses pronoms étaient « Nous, les putains de rois », a déclaré qu’elle avait pour mission de ramener le drapeau américain et a qualifié les Républicains de « parti anti-guerre », ajoutant : « C’est le parti anti-taureaux ».

Elle a fait des commentaires similaires en applaudissant au propriétaire milliardaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, qui a affirmé cette semaine qu’aucune «femme forte et intelligente» ne soutenait Trump.

La star – qui incarnait Adriana La Cerva dans Les Sopranos – a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de retourner à Hollywood.

Elle a déclaré : « Je ne pense pas qu’une série comme Les Sopranos serait réalisée maintenant. Je pense que les gens sont à nouveau prêts à s’amuser politiquement incorrectement, comme si c’était juste pour s’amuser.

En publiant une réponse vidéo, de Matteo a affirmé qu’il s’en prenait à « la mauvaise race de femmes » et a soutenu qu’il fallait « beaucoup de couilles pour sortir et soutenir la machine anti-guerre pendant que tout le monde se complaisait ».

Elle n’a pas l’intention de retourner à Hollywood après avoir tourné le dos au métier d’actrice et rejoint OnlyFans dans le but d’éviter de perdre sa maison.

Elle a déclaré : » Si je dois rejoindre OnlyFans et ne plus jamais travailler à Hollywood, et si le prix est élevé, je dois m’embrasser avec une fille du film pour subvenir à mes besoins et prendre soin de ma famille…

« Alors je le ferai toute la journée pour ne pas avoir à rejoindre les rangs de ces fous qui cautionnent totalement la guerre. »

Commentant l’état du paysage du divertissement, elle a déclaré : « Je ne pense pas qu’un spectacle comme Les Sopranos serait réalisé maintenant.

« Je pense que les gens sont à nouveau prêts à s’amuser politiquement incorrectement, comme si c’était juste pour s’amuser. Je suis italien. Je me moque de tout le monde. On se moque de moi toute la journée. Je m’en fiche. Je l’aime. J’aime les gens. J’aime tout le monde et passons un bon moment.