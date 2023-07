Draymond Green re-signe avec les Warriors pour un contrat de 100 millions de dollars sur quatre ans

Draymond Green a re-signé avec les Golden State Warriors pour un contrat de 100 millions de dollars sur quatre ans, a rapporté The Athletic vendredi. Le contrat comprend une option de joueur pour la saison 2026-27.

Avec l’accord, Green continue son mandat historique avec les Warriors. Green a joué un rôle central dans les quatre titres des Warriors depuis la saison 2014-15, se révélant être le leader défensif de l’équipe puisqu’il a remporté le titre de joueur défensif de l’année en 2017 et a été nommé dans une équipe All-Defensive huit fois au cours de sa carrière. .

Le vert s’est également avéré être un élément clé du succès des Warriors ces dernières années. Le joueur de 33 ans a été nommé dans la deuxième équipe All-Defense au cours de chacune des deux dernières saisons, aidant Golden State à détenir la meilleure note défensive de la ligue lors de la saison 2021-22, lorsqu’il a remporté son dernier titre.

Même si Green est considéré comme un élément majeur de la franchise des Warriors depuis qu’ils l’ont repêché en 2012, des questions sur son avenir à Golden State ont commencé à émerger avant le début de la saison 2022-23. Green a eu une altercation avec son coéquipier Jordan Poole lors d’un entraînement de pré-saison en octobre, avec une vidéo émergeant plus tard de lui frappant Poole au visage. Green était absent de l’équipe pour le reste de la pré-saison.

Pendant le temps de Green avec l’équipe, les Warriors ont donné des prolongations à Poole et Andrew Wiggins, mais pas à Green car il était éligible pour une.

Les Warriors ont eu du mal au cours de la saison alors qu’ils tentaient de défendre leur titre. Ils sont allés 44-38, gagnant la tête de série n ° 6 dans les séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Ils ont gagné au premier tour mais sont tombés face aux Lakers de Los Angeles au deuxième tour.

Même si les Warriors ont eu du mal, Green est resté pour la plupart au même niveau de jeu qu’il a atteint ces dernières saisons. Il a récolté en moyenne 8,5 points, 7,2 rebonds et 6,8 passes décisives par match et a en fait réussi un record en carrière de 52,7% sur le terrain.

Green se révélant toujours avoir un impact positif, il a décidé de décliner son option de 27,6 millions de dollars pour la saison 2023-24 et de devenir agent libre.

Lorsqu’il a été signalé que Green se retirait de son contrat le 19 juin, le nouveau directeur général des Warriors, Mike Dunleavy Jr., a exprimé son optimisme quant à la capacité de l’équipe à le garder.

« Je pense que Steve [Kerr] l’a dit, [and] je vais réitérer [that] nous voulons vraiment que Draymond revienne », a alors déclaré Dunleavy aux journalistes. « Ce qu’il signifie pour cette organisation et cette équipe en termes d’essayer de gagner au plus haut niveau, nous pensons que nous devons l’avoir. C’est donc très important. »

Dunleavy a réalisé son souhait.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball Guerriers de l’État d’or Vert Draymond