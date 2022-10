Draymond Green prend du temps loin des Golden State Warriors après avoir frappé son coéquipier Jordan Poole | Nouvelles de la NBA

Draymond Green s’éloigne des Golden State Warriors après avoir frappé son coéquipier Jordan Poole lors d’une altercation d’entraînement.

Des images divulguées plus tôt cette semaine montraient le joueur de 32 ans face à Poole et frappant le garde au visage avant que ses coéquipiers et le personnel n’interviennent pour diviser la paire.

Green s’est depuis excusé auprès du reste de l’équipe ainsi que de Poole et de sa famille, bien qu’il reste à confirmer à quelle discipline il devra faire face pour ses actions.

Le directeur général des Golden State Warriors, Bob Meyer, et l’entraîneur-chef Steve Kerr font le point sur le camp de l’équipe suite à l’altercation entre Draymond Green et Jordan Poole.



“J’ai eu tort dans mes actions”, a déclaré Green aux journalistes samedi. “Il y a un énorme embarras qui vient avec [this]. Pas seulement pour moi, car c’est moi qui ai commis l’action, mais l’embarras que Jordan doit gérer et que cette équipe doit gérer, cette organisation doit gérer.

“Mais aussi la famille de Jordan. Sa famille a vu cette vidéo. Sa mère, son père ont vu cette vidéo. Si ma mère voyait cette vidéo, je sais ce que ma mère ressentirait.

“Je suis un être humain très imparfait. J’ai échoué en tant que leader. J’ai échoué en tant qu’homme.”

L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, n’a pas tardé à annuler les suggestions d’un “changement d’attitude” de la part de Poole, incitant Green à l’approcher à l’entraînement.

“Jordan a été fantastique tout au long du camp”, a déclaré Kerr. “Quelqu’un a dit que Jordan avait une attitude au camp, rien ne peut être plus éloigné de la vérité.”

Le directeur général Bob Myers a quant à lui déclaré plus tôt cette semaine qu’il ne s’attendait pas à ce que Green manque de temps de jeu, les champions en titre devant commencer leur saison contre les Lakers de Los Angeles le 18 octobre.