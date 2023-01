Draymond Green parle de sa relation actuelle avec Jordan Poole

Lors d’un entretien avec Taylor Rooks, Draymond Green a fait le point sur sa relation avec Jordan Poole qui a encore du chemin à faire.

Au début de la saison NBA, toute l’attention était tournée vers les Golden State Warriors. Non pas parce qu’ils ont encore atteint le sommet de la montagne NBA, mais à cause d’une vidéo virale. Une vidéo divulguée en ligne montrant une altercation entre Draymond Green et Jordan Poole.

La vidéo n’avait pas d’audio mais montrait que Draymond Green éliminait essentiellement Jordan Poole. Lors de la soirée d’ouverture, les Warriors ont reçu leurs bagues de championnat et même avec les yeux sur les deux joueurs, les choses sont restées professionnelles. Plus de quatre mois plus tard, Green propose une mise à jour sur l’état de la réparation de sa relation avec Poole.

Draymond Greens fait le point sur sa relation avec Jordan Poole lors d’une rencontre avec Taylor Rooks

Draymond Green a récemment rencontré Taylor Rooks pour une interview et a parlé de la vidéo virale. Green admet qu’il s’est trompé mais s’est également assuré de déclarer qu’il y avait plus dans l’histoire.

“Une fois que cette (vidéo) est sortie, je ressens tellement d’émotions”, a révélé Green. “Comme, je suis bouleversé. Comment diable cela est-il publié? Traverser l’enfer parce que vous êtes juste à la seule discrétion de l’opinion publique.

Bien qu’il n’ait pas précisé ce qu’était l’histoire, il a dit un jour qu’il révélerait toute l’histoire. Au cours de l’entretien, Green a fait le point sur la relation avec Poole.

“Nous allons travailler tous les jours ensemble”, a-t-il déclaré. “Nos casiers sont côte à côte, cela n’a jamais changé. Nous prenons les mêmes bus ensemble, nous nous changeons dans le même vestiaire sur la route ensemble – rien de tout cela n’a changé. « Cela a-t-il changé notre relation, bien sûr. Absolument. C’est toujours un travail en cours. Je serai toujours prêt à continuer à faire ce travail parce que j’avais tort.

Une vidéo de ce type divulguée depuis les installations d’une organisation est particulière et extrêmement désordonnée. Cela a l’air terrible et vous comprenez comment cela peut prendre plus de temps que prévu pour réparer la situation.