Draymond Green parle de l’impact de l’incident de Jordan Poole sur les séries éliminatoires

Draymond Green dit à Stephen A. Smith que les Warriors seraient toujours en séries éliminatoires si le combat contre Jordan Poole n’avait jamais eu lieu.

Champions en titre de la NBA, les Guerriers de l’État d’or a reçu un départ anticipé des séries éliminatoires pour Cancun grâce aux Lakers. Une tournure des événements surprenante lorsque Golden State a été favorisé pour tout gagner à nouveau alors que les Lakers étaient les plus susceptibles de manquer complètement les séries éliminatoires. Hier soir, lors de la finale de la Conférence de l’Ouest, Stephen A. Smith a amené Draymond Green sur sa télédiffusion pour une interview. Draymond a révélé que son coup de poing de faucon sur Jordan Poole avait très probablement joué un rôle dans la sortie anticipée des séries éliminatoires.

« Nous ne jouons pas en ce moment – parce que quand vous parlez de faute, quand vous parlez de tout le dérapage que nous avons eu en équipe et de ne pas pouvoir nous rassembler – rien de tout cela ne se produit si ce (coup de poing) ne ça n’arrivera pas », a déclaré Green. «Parce que la voix que je suis et les départements dans lesquels je dirige cette équipe, il y a eu une tonne de dérapages dus au fait que je me suis assis. Moi ne disant rien, moi essayant de permettre à cette situation de se dérouler d’elle-même et de lui donner le temps de guérir. Mais pendant que vous lui donnez tout ce temps pour guérir, devinez quoi ?

« Je dirais que probablement en février, j’ai commencé à me sentir moi-même et à parler davantage », a révélé Draymond. « Mais devinez quoi ? Ce n’était que cinq mois de la saison où le dérapage s’était produit. En février, si ce glissement s’est produit, vous êtes ce que vous êtes à ce moment-là. Vous avez construit ces habitudes, vous avez construit de mauvaises habitudes. C’est qui vous êtes maintenant. Pour essayer de les corriger alors, c’est comme OK, vous pouvez vous améliorer un peu – nous nous sommes retrouvés au deuxième tour des séries éliminatoires – mais pas au niveau du championnat.