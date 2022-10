Draymond Green: la star des Golden State Warriors s’excuse auprès de l’équipe après un combat d’entraînement avec Jordan Poole | Nouvelles de la NBA

L’attaquant des Golden State Warriors Draymond Green a présenté ses excuses à l’équipe suite à une altercation à l’entraînement avec son coéquipier Jordan Poole.

L’incident s’est produit mercredi avec des images diffusées vendredi de Green semblant frapper Poole après que les deux se soient retrouvés poitrine contre poitrine lors d’un échange houleux. La paire a ensuite été séparée rapidement et les Warriors ont interrompu l’entraînement après l’escarmouche.

Jeudi, le directeur général de Golden State, Bob Myers, a déclaré aux journalistes que Green avait exprimé son chagrin pour l’incident, puis avait quitté l’établissement alors que les champions en titre de la NBA s’entraînaient sans lui.

Le directeur général des Golden State Warriors, Bob Meyer et l’entraîneur-chef Steve Kerr fournissent une mise à jour du camp des Warriors après la diffusion d’une vidéo montrant Draymond Green frappant Jordan Poole.



“Tout le monde va bien”, a déclaré Myers. “Jordan a pratiqué [on Thursday]Draymond n’a pas fait.

“Écoutez, c’est la NBA. Les sports professionnels, ces choses arrivent. Personne n’aime ça, nous ne le tolérons pas, mais c’est arrivé.

“Draymond s’est excusé auprès de l’équipe. Jordan était là dans la salle, j’étais dans la salle, l’équipe, les entraîneurs, les joueurs – et nous l’avons entendu.”

Il reste à déterminer comment Green sera sanctionné pour l’incident, bien que Myers ait déclaré qu’il ne pensait pas que la punition inclurait de manquer des matchs.

Image:

Jordan Poole a semblé être frappé par Draymond Green dans des images qui sont apparues vendredi





“En ce qui concerne toute suspension, punition, très bien, nous allons gérer cela en interne”, a déclaré Myers. “Je comprends que vous pourriez avoir des questions à ce sujet, mais cela va être un processus interne.”

L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, s’attend à ce que Green revienne dans l’équipe samedi, le vendredi servant de jour de congé pour l’équipe. Kerr a également salué l’approche de Poole pendant le camp.

“Jordan a été fantastique tout au long du camp”, a déclaré Kerr. “Quelqu’un a dit que Jordan avait une attitude au camp, rien ne peut être plus éloigné de la vérité.

“Il a été fantastique. C’est décevant de voir de la désinformation, mais je voulais m’assurer de remettre les pendules à l’heure. Tout le reste, nous allons le gérer en interne et partir de là.”

Image:

L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a salué l’approche de Jordan Poole pendant la pré-saison





Le MVP des finales de la NBA, Stephen Curry, a déclaré qu’il ne savait pas ce qui avait déclenché le problème entre Green et Poole et a noté “il est possible de traverser des choses comme ça”, et a appelé son travail de ne pas le laisser briser l’équipe. Il a également ajouté que la nature de Green est un atout pour l’équipe.

“[One of Green’s] superpuissances apporte son feu, sa compétitivité et sa voix », a déclaré Curry. « C’est [the apology] nécessaire, mais vous devriez demander à chaque gars individuellement comment ils l’ont reçu, JP en particulier.

“L’ambiance aujourd’hui à l’entraînement était géniale, essayant de profiter de cette semaine et d’en faire du basket et de notre préparation pour la saison.

“C’est évidemment une situation malheureuse d’être interrogée à ce sujet et une situation qui aurait pu être évitée, mais il y a beaucoup de confiance dans le tissu de notre équipe, qui nous sommes, qui nous connaissons ces deux gars et comment nous allons passer et essayez de continuer à jouer au basket.

Image:

Steph Curry pense que les Warriors peuvent surmonter l’altercation entre Draymond Green et Jordan Poole





“La dynamique personnelle et tout va s’arranger d’eux-mêmes, cela fait partie de la culture que nous avons construite ici. J’aime la façon dont nous avons réagi, nous avons eu une excellente pratique, une bonne énergie – essayez de garder cela comme objectif à mesure que nous avançons. “

Les Warriors sont de retour dans la Bay Area cette semaine et sur le terrain d’entraînement de San Francisco après une paire de victoires de pré-saison au Japon contre les Wizards de Washington, et Myers ne s’attend pas à ce que l’incident ait un effet persistant.

“Tout d’abord, comme tout ce que vous voulez vous assurer que tout le monde va bien, c’est la chose n ° 1”, a déclaré Myers.

“Après cela, personne n’aime ces choses, alors comment avancez-vous? Il y a un processus pour ces choses, il y a des excuses, il y a du temps.”