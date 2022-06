Draymond Green: Golden State Warriors ira bien, nous avons dominé pendant 42 minutes | Nouvelles de la NBA

Draymond Green a balayé toutes les suggestions que les Golden State Warriors devraient s’inquiéter après avoir abandonné le premier match de la finale de la NBA à domicile contre les Celtics de Boston.

Les Celtics ont remporté une victoire de 120-108 lors de l’ouverture de la série après une riposte spectaculaire au quatrième quart, devenant la première équipe de l’histoire de la finale de la NBA à gagner à deux chiffres après être entré dans le quatrième quart à deux chiffres.

Boston a battu ses hôtes dans le cadre final par 40 points contre 16 mais Green, qui a déjà trois bagues de championnat avec les Warriors, a souligné la qualité du tir des Celtics comme preuve que les Warriors n’ont pas à s’inquiéter d’entrer dans le match 2 dimanche, également au Chase Center.

« Ils sont restés à distance de frappe et ils ont tiré tardivement », a déclaré Green.

« Ils ont frappé 21 trois et Marcus Smart, Al Horford et Derrick White ont combiné pour 15. Ces gars sont de bons tireurs, mais ils ont combiné pour quoi … 15 pour 23, de ces gars-là. Tout ira bien. »

Al Horford a réalisé une performance incroyable dans le premier match, terminant avec 26 points, six rebonds, trois passes décisives et un vol



Horford a établi un premier record en finale avec six 3 points sur huit tentatives, également le plus en un seul match de sa carrière, tandis que Smart a terminé 4 en 7 et White, hors du banc, est allé 5 en 8 au-delà du arc.

« Tout ira bien. Nous trouverons des moyens de les empêcher d’obtenir ces trois et de les retirer. Je ne pense pas que ce soit une question de rythme. Nous avons à peu près dominé le match pendant les 41, 42 premiers minutes, donc tout ira bien. »

c’était un jeu de sautes d’élan et il a énormément basculé en faveur des Celtics au quatrième.

Green lui-même n’avait que quatre points pour Golden State sur 2 pour 12 tirs en 38 minutes, ainsi que 11 rebonds, cinq passes et deux interceptions.

Faits saillants du match 1 entre les Boston Celtics et les Golden State Warriors lors de la finale de la NBA



L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a accusé le relâchement au début du quatrième d’avoir permis au match de s’éclipser.

« Nous avons eu quelques revirements, quelques mauvaises possessions offensives et ils ont juste bondi », a déclaré Kerr. « Ils ont profité de chaque occasion et ont bien déplacé le ballon. [If] vous faites cinq, six trois d’affilée au quatrième quart-temps, c’est difficile à surmonter.

« Nous allons regarder la bande et en tirer des leçons et voir ce que nous pouvons faire mieux. Ma réaction instinctive [on] ce dont je viens d’être témoin, c’est qu’ils viennent d’arriver, ont joué un sacré quatrième quart-temps, et vous devez leur donner du crédit. C’est à peu près aussi simple que ça. »

Un autre couple d’éléments que Green n’a peut-être pas pris en compte était l’explosion offensive de Stephen Curry, où il a établi un nouveau record de la NBA en clouant six points à 3 points au premier quart-temps en route vers 21 points dans le cadre d’ouverture et 34 points au total. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stephen Curry réussit un geste doux – mettant en valeur ses magnifiques poignées – pour marquer au cours du troisième quart du premier match !



Comparez cela avec le fait que le meilleur buteur de Boston, Jayson Tatum, n’est allé que 3 en 17 sur le terrain, marquant 12 points. Il a cependant fourni 13 passes décisives avec seulement deux revirements, et ce facteur a plu à l’entraîneur des Celtics, Ime Udoka.

« Je lui ai longuement parlé de l’impact sur le match, alors qu’il ne passe pas sa meilleure soirée offensive », a déclaré Udoka. « Évidemment, aller 3 pour 17, cela ne se produira généralement pas. Mais ce qu’il a bien fait et a fait tôt, c’est d’impliquer les autres dans sept ou neuf passes décisives assez tôt dans le match et a terminé avec 13.

« [Even when] le coup ne tombe pas, il attire quand même pas mal d’attention, [he] fait les bons jeux et [I] aime sa croissance et sa progression dans ces domaines, où il garde toujours la défense et implique toujours les autres, ne boudant pas sur ses tirs et essayant de jouer à travers certaines erreurs et certaines physiques qu’ils jouaient avec lui.

« Donc, alors qu’ils sont allés à un box-and-one (schéma défensif) sur lui pour essayer de le faire sortir, cela a parfois rendu la tâche difficile, mais c’est pourquoi nous sommes une équipe. Nous ne comptons pas sur un seul gars et tu as vu le [rest of the team] lève-toi ce soir. »

