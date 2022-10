Draymond Green et Jordan Poole se battent à l’entraînement des Warriors

Nous sommes à moins de deux semaines du début de la saison NBA 2022-2023 et le désordre atteint déjà son paroxysme !

Tard hier soir, la nouvelle a annoncé que Draymond Green avait été impliqué dans une altercation physique avec son coéquipier des Golden State Warriors, Jordan Poole.

Des rapports ultérieurs ont déclaré que Draymond était embarrassé et a dû manger du corbeau en raison de son comportement.

Sports Illustrated rapporte que Green a “frappé avec force” Poole et que les deux sont connus pour avoir des disputes passionnées, mais les cuivres des Warriors sont très préoccupés par ce dernier incident de colère. L’équipe n’a pas publié de déclaration sur le combat, mais nous sommes convaincus que quelque chose sortira avant la fermeture des bureaux aujourd’hui. Nous ne savons pas non plus à 100% comment ce combat a commencé, mais #NBATwitter fait tourner le moulin à rumeurs plus rapidement qu’un Peloton.

Comme d’habitude, Internet fourmille de blagues.

BEAUCOUP de blagues !

Ils ne seront jamais, jamais, jamais à court de blagues.

C’est un miracle que cette équipe ait réussi à garder l’unité centrale intacte toutes ces années. Steph Curry et Klay Thompson sont soit les hommes les plus patients de l’histoire de l’existence humaine, soit ils veulent VRAIMENT gagner des championnats NBA et savent qu’ils ont besoin de Draymond pour le faire.

Oh, au fait, les Warriors affrontent les Lakers lors de la soirée d’ouverture à 22h PST. Préparez votre pop-corn !