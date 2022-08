Draymond Green et Hazel Renee se sont mariés avec Weed, Roddy Rich

Faveurs de mariage? Choisissez vos saveurs !

Immédiatement après NBA Superstar Vert Draymond et l’actrice Hazel Renee ont laissé tomber leurs magnifiques photos de fiançailles, les deux se sont officiellement mariés lors d’un mariage étoilé à Malibu qui comportait des détails extravagants et élevés.

Les coéquipiers du Golden State Warrior de Draymond et divers joueurs de balles de toute la ligue l’ont rejoint pour les noces, notamment LeBron James et sa femme Savannah, Jayson Tatum et Juan Toscano-Anderson, le gestionnaire de talents / pression principale d’Adele, Rich Paul, et Steph et Ayesha Curry.

Hazel, la mère des trois enfants de Draymond était une vision en blanc pour les noces qui étaient hashtagées #ForeverSeeingGreen. Elle était stupéfiante dans une belle robe de bal avec des détails en dentelle florale.

La mariée rougissante a opté pour un décolleté plongeant et des bretelles et des manches en dentelle, avant de terminer son look avec un diadème éblouissant et des boucles d’oreilles en diamant.

Elle s’est ensuite changée en une robe ajustée pour la réception du couple.

Les tenues n’étaient pas les seules choses à faire tourner les têtes lors des noces de Green, car le couple a opté pour une approche un peu moins traditionnelle des faveurs de mariage.

Draymond Green et Hazel Renee avaient des faveurs de fête de cannabis

Au fil des ans, des «bars» inhabituels ont fait leur chemin dans les réceptions de mariage américaines avec le soulèvement des «bars à petit-déjeuner», des «bars à bonbons», des «bars à glaces» et de nombreuses autres attractions créatives de style buffet où les invités de la réception peuvent personnaliser les friandises. Les Verts ont cependant opté pour quelque chose d’un peu plus, édifiant.

Les Verts ont décidé d’offrir à leurs invités une barre de remèdes à base de plantes avec de multiples options pour l’illumination et à une table de desserts digne de Snoop et Martha Stewart, ils avaient du “vert” sous la forme d’une station de mauvaises herbes en abondance. Dans les vidéos de la réception partagées sur les réseaux sociaux, une station de roulement et un rouleau émoussé professionnel ganté peuvent être vus avec un «menu» d’options.

Au menu pour l’occasion 3 souches de marijuana différentes; heureusement pour toujours » un mélange de kush, « hazel haze » du nom de la belle mariée, et le thème du marié « toute la journée » une variété OG. Maintenant, on ne sait pas si les blunts devaient être appréciés lors du mariage ou s’ils étaient destinés aux invités, mais Twitter pense que la station verte des Verts a été un succès.

On dirait aussi que tout le monde a passé un moment cette nuit-là.

Les rappeurs Roddy Rich et Da Baby ont encore plus monté les choses en se produisant tous les deux à la réception.

Inutile de dire que ce mariage était définitivement LIT.

Félicitations aux jeunes mariés!