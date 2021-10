Draymond Green des Warriors ne poussera pas le vaccin sur Andrew Wiggins: « Pas ma place ou mes affaires »

Andrew Wiggins pourrait ne pas être en mesure de participer aux matchs à domicile des Warriors en raison de son statut vaccinal. San Francisco a mis en place un mandat de vaccination qui ne permettra pas aux joueurs non vaccinés de s’habiller dans leurs arènes d’origine, à moins d’une exemption pour des raisons médicales ou religieuses.

Wiggins s’est vu refuser une exemption religieuse pour le vaccin. Maintenant, il devra soit se faire vacciner, soit risquer de manquer au moins la moitié de la saison – et la moitié de son salaire.

Quel que soit le choix de Wiggins, cela ne dérangera pas Draymond Green. Le membre de longue date des Warriors a été interrogé sur le statut de Wiggins et a déclaré qu’il n’essaierait pas d’influencer le choix de Wiggins concernant le vaccin.

« Je ne suis pas en mesure de lui dire ce qu’il devrait ou ne devrait pas faire », a déclaré Green, selon ESPN. « Et en tant que leader de son équipe, je ne vais pas aller le voir et lui dire: » Hé mec, nous avons vraiment besoin de …. » Non, tu fais ce que tu ressens.

« Je ne vais pas lui demander s’il a reçu un vaccin contre la polio ? Alors pourquoi irais-je lui demander s’il a reçu un vaccin COVID ? » Le vert a continué. « Ce n’est pas ma place ou mes affaires de savoir s’il se fait vacciner ou non – c’est votre propre choix personnel à la fin de la journée ce que vous faites avec votre corps. Ce n’est pas à moi de lui dire ce qu’il devrait ou ne devrait pas faire avec le sien. Parce qu’il ne va pas venir me dire ce que je dois faire de mon corps.

Green a déploré que le statut de vaccination se soit « transformé en une guerre politique ». Il croit également que chacun devrait avoir la liberté de choisir de se faire vacciner.

« Je pense que vous devez honorer les sentiments des gens et leurs propres croyances personnelles. Et je pense que cela a été perdu en ce qui concerne les vaccinés et les non vaccinés », a déclaré Green. « Vous dites que nous vivons au pays de la liberté – eh bien, vous ne donnez la liberté à personne parce que vous faites faire aux gens quelque chose essentiellement sans les faire faire, vous leur faites faire quelque chose. Et cela va à l’encontre de tout ce que l’Amérique défend. , est censé signifier. »

Donc, si la direction des Warriors s’efforce de convaincre Wiggins, un débutant, de se faire vacciner, Green ne fera pas partie du plan.

Wiggins représente une minorité décroissante de joueurs de la NBA en ce moment. Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que 95% des joueurs de la ligue ont reçu au moins une dose du vaccin. Il était d’environ 90 pour cent au début du camp d’entraînement.

Sources ESPN : La NBA a atteint un seuil de vaccination de 95 pour cent de ses joueurs, reflétant une augmentation constante depuis l’ouverture des camps d’entraînement. Cette augmentation inclut les joueurs qui ont reçu au moins leur premier coup. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 septembre 2021

Malgré cela, Wiggins ne prévoit pas de se faire vacciner.

« Ce n’est pas inconfortable. J’ai confiance en mes convictions, en ce que je pense être juste et en ce qui ne l’est pas », a déclaré Wiggins lors de la journée des médias de Golden State. « Je vais juste continuer à faire ce que je crois, que ce soit une chose ou une autre, je vais juste continuer à le faire. »