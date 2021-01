Draymond Green des guerriers sur les émeutiers pro-Trump au Capitole: «  Ce sont des terroristes (jurons)  »

L’attaquant des Golden State Warriors, Draymond Green, est devenu ennuyé et contrarié par un sujet bien plus important que la défaite de l’équipe face aux Los Angeles Clippers, un mauvais appel ou son propre jeu.

La star du franc-parler des Warriors s’est de plus en plus prononcée sur les partisans des émeutes du président Donald Trump au Capitole mercredi et la prétention à l’élection de Joe Biden a été truquée.

« C’est honteux de continuer à les appeler des manifestants », a déclaré Green. « Ce ne sont pas des manifestants (jurons). Ce sont des terroristes (jurons). »

Green a également établi un contraste entre la façon dont les émeutiers du Capitole étaient traités par les forces de l’ordre et la façon dont les Noirs protestaient contre le racisme systémique au cours de l’été.

« Il est déconcertant de voir la réaction des forces de l’ordre et de toute autre personne impliquée d’un point de vue autoritaire de voir la Garde nationale se tenir sur ces mêmes marches quand il y avait une manifestation pacifique et maintenant de voir une attaque terroriste et qu’il n’y avait pas de garde nationale, « Dit Green. « Cela vous montre simplement où se trouve ce pays et où ce pays a toujours été et probablement où il va rester, pour être tout à fait honnête. Rien n’a changé. Je pense à travers les médias sociaux et toutes ces différentes choses que nous avons à portée de main aujourd’hui, nous sommes plus conscients des choses. Mais rien n’a changé. C’est la même Amérique que ça a été. Ce n’est pas différent. «

L’exemple le plus récent? Green a souligné que la police de Kenosha n’avait pas fait l’objet d’accusations criminelles cette semaine, cinq mois après avoir tiré sept fois sur Jacob Blake, un homme noir paralysé par la fusillade.

«C’est presque une gifle au visage et presque un ‘(juron) vous’ pour chaque Noir d’Amérique qui traverse ces choses», a déclaré Green. «C’est presque comme s’ils voulaient vous montrer qu’ils ont du pouvoir et veulent vous montrer que je peux vous dire ‘(jurons) et vous ne pouvez rien y faire.’ Et c’est donc exactement ce qu’est ce pays et ce que ce pays a été et probablement où ce pays restera. «

Green a participé à «More Than a Vote», qui est devenu déterminant dans l’amélioration du taux de participation dans la communauté noire à la fois pour l’élection présidentielle il y a deux mois et pour le deuxième tour du Sénat de Géorgie cette semaine. Green fait également partie des stars de la NBA qui ont critiqué Trump pour sa rhétorique qui divise. Mais Green a fait valoir que la plate-forme de la NBA avait ses limites, arguant que « à un moment donné, nous avons besoin que les législateurs changent les lois. »

«Le système de police a été construit contre les Noirs, les Noirs et les Marrons», a déclaré Green. «C’est la raison pour laquelle quelqu’un peut marcher ou courir ou se frayer un chemin dans le bureau du Président de la Chambre et mettre ses pieds sur le bureau comme s’ils étaient assis à la maison sur leur canapé et que rien ne se passe. Arrêtez d’appeler ces personnes comme des manifestants. Ce ne sont pas des manifestants. Des manifestants, c’est ce que vous avez vu lorsque nous avons vu 500 membres de la Garde nationale se tenir debout sur les mêmes marches alors qu’il y avait des Noirs et des Marrons disant: «Nous voulons être traités de la même manière. C’est une protestation. Rentrer dans un bâtiment, casser des fenêtres et transporter des podiums et toutes ces autres choses, ce n’est pas une protestation. C’est une attaque terroriste. Arrêtez donc de décrire ces personnes de la même manière que vous décrivez quelqu’un qui se tient juste là en train de chanter et en disant: «Nous voulons la justice, nous voulons la paix». Arrêtez d’utiliser les mêmes mots. C’est irrespectueux. C’est ridicule. «

Pourtant, Green n’a pas plaidé pour que la police utilise la force contre les émeutiers.

« J’ai vu beaucoup de choses comme, » Tirez-les comme nous aurions été abattus « . Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Je pense: « Arrêtez de nous tirer dessus » « , a déclaré Green. « Je pense que c’est plus le cri de guerre que nécessairement leur tirer dessus comme si nous aurions été touchés. Arrêtez de nous tirer dessus. »

En raison des événements, les Warriors et les Clippers se sont agenouillés pendant l’hymne national avant le match de mercredi. Tout comme le Miami Heat et les Boston Celtics. Pourtant, l’attaquant de Los Angeles Marcus Morris pensait que les Warriors et les Clippers n’auraient pas dû jouer leur jeu.

« Je ne pense pas que le match aurait dû être annulé. Nous avons un travail à faire comme tout le monde », a déclaré Green. «Si nous n’annulons pas l’école et le travail de tout le monde, alors le nôtre n’a pas besoin d’être annulé. Ce n’est pas la réponse. Pas de manque de respect envers Marcus au fait. C’est son opinion. Nous avons tous droit à notre propre opinion. Donc, pas de manque de respect envers lui et son opinion. Mon opinion est juste un peu différente. Je pense qu’il y a toujours ce cri: « Annulez le match de la NBA, protestez contre le jeu, n’allez pas jouer. » Mais si nous voulons protester contre ces matchs et ne pas aller jouer, alors tout le monde en Amérique doit être sur la même chose. Cela ne peut tout simplement pas être, « La NBA a annulé le match et ils n’ont pas joué et tout le monde juste aller au travail.’ Ce n’est pas la réponse. «

