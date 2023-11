Draymond Green absent pour Warriors vs Nuggets

Les Golden State Warriors se préparent pour leur match le plus difficile de la jeune saison : un affrontement sur la route contre les champions en titre des Denver Nuggets, qui connaissent un début fulgurant. Menés par un autre départ clinique du double MVP Nikola Jokić, les Nuggets affichent le meilleur bilan de la NBA à 7-1, avec une note nette ajustée au temps poubelle de +10,2, qui les classe troisième dans la ligue et en tête dans l’Ouest. Conférence.







Il va donc sans dire qu’il faudra une belle performance pour les Dubs. Malheureusement, il leur manque un joueur critique… mais Denver n’aura pas beaucoup de sympathie, car il leur manque également une étoile.

Voici le rapport complet des blessures.

Guerriers

Dehors — Draymond Green (raisons personnelles)

Après avoir raté tout le camp d’entraînement et les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure à la cheville, Draymond a été une présence constante dans l’alignement et son attaque a été rajeunie, même si sa défense est toujours en forme. Du point de vue de l’équipe, sa perte dans ce match est énorme. En ce qui concerne le grand Kevon Looney, Green est le meilleur joueur défensif des Warriors contre Jokić, et je pense que vous pourriez faire valoir que Dray – et non Steph Curry – a été le Warrior le plus important lors des affrontements contre Denver. Mais bien sûr, quand quelqu’un manque un match pour des raisons personnelles, nous ne devrions pas perdre beaucoup de temps à nous inquiéter pour l’équipe. J’espère juste que tout va bien pour Draymond et sa famille. L’épouse de Green, Hazel, est enceinte de leur enfant, c’est probablement la raison de son absence. Espérons que tout se passe bien si c’est le cas !

Discutable — Gary Payton II (maladie)

Croyez-le ou non, le GPII a également parfois été un défenseur essentiel contre Jokić. Steve Kerr adore essayer des confrontations défensives uniques, et comme aucun joueur de l’équipe n’est capable d’empêcher Jokić de les intimider ou de leur tirer dessus, Kerr se tourne souvent vers un joueur plus petit qui peut être un ravageur lorsque le grand homme des Nuggets met le balle au sol. Payton a été l’un des meilleurs joueurs des Warriors cette année, sa perte serait donc énorme, quel que soit le match.

Pépites

Dehors — Jamal Murray (souche aux ischio-jambiers droits)

C’est vraiment décevant de voir Murray blessé, et encore plus décevant qu’il semble qu’il sera absent pendant une longue période, l’entraîneur Michael Malone qualifiant cela de “quelque chose qui sera plus long que nous le souhaiterions”. Murray a raté toute la saison 2021-22 avec une déchirure du LCA, mais a connu un retour à l’action phénoménal l’année dernière, réalisant sans doute sa meilleure saison tout en aidant les Nuggets à remporter leur tout premier championnat. J’espère qu’il pourra se rétablir rapidement.

Dehors — Vlatko Čančar (opération du genou gauche)

Čančar est un jeune joueur intrigant, même si nous ne le verrons malheureusement pas avant un moment. Il s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors de la préparation de la Coupe du monde et manquera toute la saison. Guéris-toi, Vlatko.

Probable — Nikola Jokić (inflammation du poignet droit)

Ce match devient certainement beaucoup plus facile pour les Warriors si Jokić est assis, étant donné qu’il affiche une moyenne de 28,4 points, 12,9 rebonds et 8,4 passes décisives par match, tout en tirant 69,8% à deux et 38,7% à trois. Mais je ne compte certainement pas sur cela.

Bon jeu, Dub Nation !

