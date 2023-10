Draymond Green absent pour le début du camp d’entraînement en raison d’une entorse à la cheville

Lorsque Draymond Green sera à nouveau en bonne santé, il aura hâte de continuer à connaître Chris Paul en tant que coéquipier des Warriors – et non plus en tant qu’ennemi féroce.

Green a reconnu qu’il y avait eu une sérieuse aversion pour Paul dans le passé, strictement basée sur le fait qu’ils étaient tous deux de fervents concurrents poursuivant le même objectif de gagner. Paul a ressenti la même chose pendant toutes ces années face à l’attaquant émotif de Golden State.

« Nous essayons d’obtenir des championnats, Chris essayait d’obtenir des championnats », a déclaré Green lors de la journée des médias de lundi, où Paul a montré son nouveau maillot blanc n°3 des Warriors. « Et devinez quoi ? Quand vous concourez pour cela au niveau où nous avons concouru pour cela, cela amène parfois de la haine parce que nous recherchons la même chose, et c’est définitivement cela qui a amené cela entre nous. »

Andrew Wiggins, pour sa part, a hâte de voir Green et Paul ensemble sur le terrain : « Draymond, CP (Chris Paul) — ce sont des joueurs contre lesquels vous détestez jouer, mais vous aimez les avoir dans votre équipe. Ils sont chiens. »

Pour l’instant, Green soigne une entorse à la cheville gauche qui le mettra à l’écart pendant au moins les deux premières semaines du camp d’entraînement.

Green, 33 ans, devrait être réévalué dans deux semaines alors qu’il entame sa 12e saison NBA après s’être blessé à la fin de la semaine dernière, a indiqué l’équipe.

« Je n’avais pas vraiment prévu cela au début de la saison, mais tout arrive pour une raison », a déclaré Green, qui a raté une partie du camp d’entraînement l’année dernière lorsqu’il a pris un bref congé après avoir frappé son coéquipier d’alors Jordan Poole.

Green a déclaré qu’il jouait dans un cadre informel lorsqu’il a effectué un lay-up et a atterri maladroitement sur le pied de son coéquipier Jonathan Kuminga et s’est blessé à la cheville.

« J’en ai eu de mauvais. Cela aurait pu être aussi grave, je pensais que ça allait l’être, au départ », a déclaré Green.

« Nous jouions juste au pickup, j’allais faire un lay-up, je suis tombé sur le pied de JK. J’ai l’impression de m’améliorer rapidement, je suis un guérisseur assez rapide. »

Green et les Warriors espèrent réaliser une autre série d’après-saison en profondeur avec la formation de base composée de Steph Curry, Klay Thompson, Kevon Looney et Wiggins revenant de l’équipe championne 2022, ainsi que Gary Payton II, Kuminga et les nouveaux ajouts des vétérans Paul et Rudy Gay. . Golden State a perdu contre LeBron James et les Lakers de Los Angeles en demi-finale de la Conférence Ouest.

Paul et Curry se sont entraînés ensemble dimanche soir.

« Il a l’air bien », a déclaré Curry à propos de Paul en tenue Golden State.

En juin, les Warriors ont acquis Paul de Washington pour Poole.

Green et Paul ont discuté, sont allés déjeuner, « ont eu une excellente conversation, toutes ces sortes de choses », a déclaré Paul, 38 ans, qui entame sa 19e saison NBA.

« Cela fait longtemps que nous sommes les compétiteurs les plus fous les uns contre les autres », a déclaré Paul. « Là [are] beaucoup de choses qui sont dites ici et là. J’ai tendance à gérer les choses de manière beaucoup plus privée. C’est drôle, mec, la vie est folle. »

Green était de bonne humeur lundi et a marché sans boiter pour son entrevue sur le podium.

« Comment allez-vous tous? » » dit Green en souriant. « Bienvenue dans le monde réel, la vie. »

La vie avec un nouveau coéquipier contre lequel il s’est battu pendant des années. La grande question est de savoir si Paul va débuter ou quitter le banc, ce à quoi il a répondu : « Je pense que tous ceux qui me connaissent savent que je veux gagner. »

« Je suis là pour faire du basket ! » a-t-il déclaré.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball Guerriers de l’État d’Or Vert Draymond

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]