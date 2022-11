Draya Michele admet qu’elle a subi une abdominoplastie inversée

Bangin ‘baaaawdied Draya Michele s’ouvre sur le fait de subir une intervention chirurgicale pour améliorer son estomac déjà musclé.

Comme indiqué précédemment, le PDG de Mint Swim a résisté aux rumeurs de chirurgie plastique depuis que les gens ont commencé à spéculer qu’elle était passée sous le couteau en 2019.

Cette semaine, cependant, elle a partagé sur son histoire Instagram qu’elle avait récemment subi une abdominoplastie inversée effectuée par le Dr Edward Chamata. Le chirurgien a également taquiné la métamorphose de la chirurgie plastique de Draya révélée dans un post IG.

Vous vous demandez peut-être pourquoi diable ce méchant avec un baaawdy ressentirait le besoin de subir une telle opération. Dans une série de messages sur son InstaStory, elle a admis que la peau lâche la rendait peu sûre dans certaines tenues. De plus, elle avait l’impression que la peau cachait ses abdominaux.

“Ma peau lâche s’est principalement manifestée lorsque je portais des vêtements serrés autour de ma taille, comme des vêtements d’entraînement”, a écrit Draya dans son histoire. “J’en avais marre d’étirer mon torse sur les photos. Et j’étais plus fatigué que mes abdominaux ne se montrent pas à cause de la peau lâche.

“Certains d’entre vous verront la vidéo et penseront que je n’en avais pas besoin”, a ajouté Draya. “Mais je n’étais vraiment pas sûr de la peau lâche et la façon dont mon nombril s’affaissait était triste.”