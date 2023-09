Draya admet avoir subi des injections de fesses et d’autres procédures « illégales »

Draya Michele remet les pendules à l’heure sur ce qu’elle a fait pour modifier son corps, en informant les fans des procédures cosmétiques qu’elle a subies au fil des ans.

La star des réseaux sociaux est passée par là Entrer dans la salle d’ombre pour une interview honnête, où elle a parlé des relations, de la coparentalité et de la façon dont elle a obtenu ses fameuses courbes.

Alors qu’elle attribue son corps à l’élaboration d’un « minimum [of] quatre fois par semaine » en raison de son régime « merdique », elle a également reconnu que tout dans son physique n’est pas complètement naturel.

« Au cours de mon âge adulte, j’ai apporté des modifications aux choses », a-t-elle admis. « Il y a beaucoup d’idées fausses sur le travail que j’ai fait. »

Draya a poursuivi en insistant sur le fait qu’elle n’avait jamais subi de lifting brésilien des fesses, ce qu’elle nie depuis des années, même si elle a admis avoir reçu des injections illégales des fesses il y a dix ans.

«Je suis sorti dans une émission de télévision en 2011. En 2013, il y a 10 ans, je me suis fait tirer dessus. Un tour, la chose la plus douce que l’on puisse obtenir, car il a été conçu pour en obtenir plusieurs [rounds of injections].»

La star de télé-réalité a poursuivi en soulignant que le type d’injections qu’elle avait reçu était : « Le type illégal. Le genre ghetto », fondant sa décision sur la personne qui effectue la procédure.

« Il s’agissait simplement de savoir qui peut le faire et qui a les antécédents de pouvoir le faire. Et j’ai fait confiance à la personne qui l’a fait », a-t-elle expliqué. « J’étais très heureux – le monde est content des résultats ! … Mais je n’ai touché mes fesses qu’une seule fois. Et non, ce n’est pas parce que j’ai pris la graisse de mon ventre et l’ai mise dans mes fesses.

Draya dit également qu’elle a subi deux retouches de seins, parce que sa première série d’implants était « beaucoup trop grosse » et « vieille de 10 ans » au moment où elle les a fait retirer, a subi un lifting mammaire et a opté pour des implants plus petits.

Elle a également reconnu qu’elle avait essayé la liposuccion et subi une abdominoplastie inversée avant d’insister sur le fait qu’elle ne s’était pas du tout touché le visage.