Drax rejoint le Carbon Business Council

Drax aidera l’association professionnelle à élaborer une politique d’élimination du dioxyde de carbone

MONROE, Louisiane., 20 septembre 2023 /PRNewswire/ — Drax Group, société de captage de carbone et d’énergies renouvelables, a rejoint le Conseil des entreprises du carboneune organisation composée de plus de 100 grandes entreprises de gestion du carbone qui œuvrent pour inverser le changement climatique.

En tant que membre Cornerstone, Drax travaillera avec le Carbon Business Council pour accélérer la mise à l’échelle des technologies d’élimination du carbone et construire un réseau de leaders dans le domaine de l’élimination du dioxyde de carbone (CDR). Drax vise à devenir un leader mondial des CDR grâce à la mise en œuvre de la technologie de bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS).

Le Conseil des entreprises du carbone (CO2BC) est une association commerciale à but non lucratif regroupant des entreprises et des organisations qui se sont réunies pour restaurer le climat de manière responsable, et qui représente désormais des actifs combinés de gestion du carbone de plus de 16,5 milliards de dollars.

L’expertise de Drax aidera le Carbon Business Council à élaborer une politique CDR, à faire prendre conscience des raisons pour lesquelles l’élimination du carbone est un pilier essentiel de l’action climatique et à favoriser la communauté au sein de l’industrie CDR.

« Presque toutes les voies visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C nécessitent des absorptions de carbone comme celles fournies par la bioénergie avec captage et stockage du carbone », a déclaré Ross McKenzieDirecteur Groupe des Affaires Corporatives chez Drax.

« Chez Drax, nous voulons devenir des leaders mondiaux dans l’élimination du dioxyde de carbone et nous sommes ravis de rejoindre le Carbon Business Council en tant que membre Cornerstone pour accélérer davantage le développement de l’industrie naissante du CDR », a déclaré McKenzie.

En adhérant, Drax a signé le Serment éthique de restaurer la Terrequi appelle à la réalisation responsable des absorptions de carbone – y compris l’importance des absorptions travaillant en tandem avec les réductions des émissions.

« De l’imprimerie à la pénicilline, les entrepreneurs ont l’habitude d’aborder les défis avec un regard tourné vers la résolution de problèmes. Étant donné que l’inversion du changement climatique nécessitera de multiples solutions de la part des innovateurs et des décideurs politiques, il est important d’avoir des leaders du marché comme Drax au niveau politique. table », a déclaré Ben Rubindirecteur exécutif et co-fondateur du Carbon Business Council.

Absorptions de carbone sont utilisés par les organisations pour équilibrer leurs émissions de carbone difficiles à réduire, atteindre un zéro net et, dans certains cas, un statut carbone négatif. Les crédits carbone plus durables et à moindre risque, tels que ceux générés par les technologies d’élimination du carbone, sont de plus en plus demandés à mesure que de plus en plus d’organisations cherchent à atteindre leurs objectifs de décarbonation.

Drax espère investir des milliards au cours des prochaines années dans des projets mondiaux d’élimination du carbone et d’énergies renouvelables, dans le but de capturer 14 millions de tonnes métriques d’élimination du carbone par an d’ici 2030.

Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU sont parvenus à un consensus selon lequel le monde doit éliminer et gérer des gigatonnes de dioxyde de carbone afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

À propos de Drax

L’objectif du groupe Drax est de permettre un avenir énergétique sans carbone et à moindre coût et a annoncé en 2019 une ambition de premier plan au monde d’être négatif en carbone d’ici 2030, en utilisant la bioénergie avec la technologie de captage et de stockage du carbone (BECCS).

Les quelque 3 000 employés de Drax opèrent dans trois domaines d’activité principaux : la production d’électricité, la vente d’électricité aux clients professionnels et la production et la fourniture de granulés de bois comprimé à des tiers. Pour plus d’informations, visitez www.drax.com/nous.

À propos du Conseil des entreprises du carbone

Conseil des entreprises du carbone (CO2BC), une association commerciale d’entreprises neutre sur le plan technologique et dirigée par ses membres, unifiée pour restaurer le climat, est la voix prééminente de l’industrie pour les innovateurs en matière de gestion du carbone. Ensemble, la coalition à but non lucratif représente plus de 100 entreprises sur six continents avec plus de 16,5 milliards de dollars en actifs combinés.

