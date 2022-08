Drashti Dhami OUVRE pourquoi elle ne fera jamais d’émissions de téléréalité comme Bigg Boss ou Khatron Ke Khiladi bien qu’elle lui ait été offerte plusieurs fois

Drashti Dhami est l’une des actrices de télévision les plus populaires de l’industrie. Cependant, elle garde sa vie personnelle discrète et ne laisse pas sa vie privée sortir en public. Et il lui a souvent été proposé de faire partie d’émissions de téléréalité comme Bigg Boss et plus encore, plus tôt, de nombreux grands noms de la télévision comme Sidharth Shukla, Shweta Tiwari, Hina Khan et bien d’autres ont participé à l’émission Bigg Boss et ont même réussi à remporter le titre sauf Hina Khan. Alors que Drashti Dhami ne participera jamais à des émissions de téléréalité et qu’elle s’ouvre enfin sur la vraie raison.

Drashti Dhami ne participera jamais à des émissions de télé-réalité et elle révèle enfin pourquoi

Drashti, qui était la dernière d’une série Web historique The Empire avec Shabana Azmi, Kunal Kapoor et Dino Morea, a expliqué pourquoi les émissions de téléréalité ne sont pas sa tasse de thé. Dans une interaction avec Pinkvilla, elle a déclaré : « Il faut beaucoup de courage pour vivre avec des gens que l’on ne connaît pas pendant tant de jours, et je ne pense pas avoir la bande passante pour le faire. Comme même quand je continue mon extérieur, ou même si je pars de longues vacances, je pense qu’après quelques jours, je veux rentrer chez moi avec tout mon peuple. Donc je ne pense pas que je peux faire ça. Et Khatron Ke Khiladi, je suis juste loin trop peur pour le faire. Je ne pense pas que je suis d’accord pour faire face aux reptiles qui rampent sur moi. Cela ne me dérange pas la partie cascade, mais je ne peux pas faire la partie reptile à coup sûr.

Drashti s’est vu proposer à plusieurs reprises des émissions de téléréalité et elle les a souvent rejetées pour cette raison tout à fait valable. Si l’on en croit les rapports, Drashti s’est vu offrir un montant énorme, mais elle a choisi de dire NON. Bien que les fans de l’actrice soient découragés par cette nouvelle, nous sommes sûrs que Drashti les divertira avec son choix de travail.