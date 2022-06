Drapeaux rouges pour le travail forcé trouvés dans la chaîne d’approvisionnement des batteries de voiture en Chine

Il est difficile de déterminer le niveau de coercition auquel un travailleur individuel a été confronté étant donné l’accès limité au Xinjiang pour les journalistes et les sociétés de recherche. Laura T. Murphy, professeur de droits de l’homme et d’esclavage contemporain à l’Université Sheffield Hallam en Grande-Bretagne, a déclaré que résister à de tels programmes est considéré comme un signe d’activité extrémiste et comporte un risque d’être envoyé dans un camp d’internement.

« Une personne ouïghoure ne peut pas dire non à cela », a-t-elle déclaré. « Ils sont harcelés ou, selon les termes du gouvernement, éduqués », jusqu’à ce qu’ils soient forcés de partir.

Des fichiers de serveurs de la police du Xinjiang publiés par la BBC le mois dernier décrivaient une politique consistant à tirer pour tuer ceux qui tentaient de s’échapper des camps d’internement, ainsi que des bandeaux et des chaînes obligatoires pour les « étudiants » transférés entre les établissements.

D’autres entreprises métallurgiques et minières chinoises semblent également être liées à des transferts de main-d’œuvre à plus petite échelle, notamment Zijin Mining Group Co. Ltd., qui a acquis des actifs de cobalt et de lithium dans le monde entier, et Xinjiang TBEA Group Co. Ltd., qui fabrique l’aluminium pour les cathodes de batteries au lithium, selon les médias et les recherches universitaires. Selon Horizon Advisory, une société de recherche, d’autres entités précédemment sanctionnées par les États-Unis pour violation des droits de l’homme sont également impliquées dans la chaîne d’approvisionnement du graphite, un matériau clé pour les batteries qui n’est raffiné qu’en Chine.