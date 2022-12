Drapeaux rouges indiquant que vos dépenses sont hors de contrôle

Bien que la situation financière de chacun soit différente, il existe des signes révélateurs indiquant que vous risquez de ne pas rembourser vos prêts et vos paiements par carte de crédit, déclare Leslie Tayne, fondatrice et avocate en chef de Tayne Law Group.

En règle générale, vos frais de logement ne doivent pas dépasser 30 % de votre revenu brut.

Cependant, cela devient de plus en plus difficile pour les Américains qui gagnent moins de 100 000 dollars par an, en raison de augmentation des prix des loyers et des coûts de propriété.

Bien que ce soit acceptable si vous avez besoin de dépenser un peu plus pour le logement, essayez de maintenir ces dépenses à moins de 50 % de votre revenu brut, dit Tayne. Plus vous dépensez pour le logement, moins vous avez de flexibilité pour couvrir d’autres dépenses.

D’après l’expérience de Tayne, consacrer 50 % ou plus au logement est le « point de basculement » vers lequel quelqu’un risque de s’endetter. “Quand je regarde le budget de quelqu’un et que le premier poste que je vois est des dépenses de logement proches de 50 %, je sais exactement dans quelle position il se trouve et les défis qu’il va avoir”, dit-elle.