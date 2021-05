Drapeau rouge: les fans indignés tournent la haine politique contre les propriétaires de Liverpool après qu’un membre du gouvernement conservateur britannique a été accueilli à Anfield

Dans un tweet maintenant supprimé, les géants anglais ont partagé une photo de Mims Davies, le ministre de l’Emploi du gouvernement conservateur ou conservateur de Boris Johnson, debout sur le terrain sacré avec des officiels dans leur stade d’origine pour promouvoir un programme centralisé fournissant un travail rémunéré emplacements.

Cela a provoqué un tollé parmi les partisans stupéfaits qui se sont demandé pourquoi les patrons avaient accueilli Davies dans une ville avec une longue histoire d’animosité envers le parti, qui a remporté une infime proportion des voix lors des dernières élections dans le bastion du parti travailliste.

Certains lecteurs ont qualifié le moment de cette décision de particulièrement insensible, une semaine après l’échec du procès de deux anciens policiers et d’un avocat qui avaient été accusés d’avoir entravé le cours de la justice pour avoir modifié les déclarations de la police après la catastrophe de Hillsborough en 1989.

Le Furlough FC frappe à nouveau. Sont @LFC aveugle à la majorité de leurs fans ? Ne réalisent-ils pas ce que les gouvernements conservateurs successifs ont fait aux familles de Hillsborough ? https://t.co/xsVW9uotiE – Craig Harrison (@peg_leg5125) 30 mai 2021

Les familles des 96 personnes tuées dans la tragédie, qui reste la pire du genre dans l’histoire du football britannique, ont exprimé leur consternation face à la nouvelle alors qu’elles continuent de tenter de trouver une solution des décennies après la catastrophe.

Beaucoup pensent encore que l’ancienne première ministre conservatrice Margaret Thatcher et son gouvernement ont favorisé une attitude d’hostilité envers les fans de football et une culture qui a permis aux supporters d’être faussement blâmés pour Hillsborough.

@LFC aucun conservateur n’est jamais le bienvenu au LFC ! Rappelez-vous que – Lee (@lmr1892) 30 mai 2021

J’ai grandi à L’pool à l’époque Thatcher. J’étais sur des repas scolaires gratuits, dans des vêtements de seconde main, aucun espoir et les conservateurs ont continué à gérer le déclin de L’pool. Puis Hillsborough. Je ne veux pas qu’ils s’approchent de mon club de football. – Love Follow Conquer (@lovefollowconqr) 30 mai 2021

À la suite de l’une des enquêtes les plus longues de l’histoire britannique, il a été découvert en 2016 que des fans avaient été tués illégalement en raison d’une négligence grave de la part du policier commandant, sans aucun comportement des partisans contribuant à la catastrophe malgré les allégations de la police.

« Si vous pouviez juste rester cinq minutes sans faire quelque chose qui fait honte à notre club, comme montrer aux conservateurs autour d’Anfield par exemple, et surtout à un moment aussi insensible, ce serait putain de merveilleux », a tonné un lecteur furieux sur les réseaux sociaux, semblant également faire référence au rôle du club dans l’échec de la Super League européenne, pour laquelle le propriétaire américain John Henry a présenté de sombres excuses vidéo aux fans.

J’ai entendu dire qu’un conservateur avait été invité à #Liverpool#LFC aujourd’hui… Quelqu’un a-t-il demandé aux gens ? Je pense que tu trouverais qu’ils diraient ça… pic.twitter.com/Cj0o7aVUNq – Meowdleski 😻 Being♿ est ☠️ phrase w Tory Gvt (@mah0n3y) 30 mai 2021

Attendez que notre club ait vraiment invité les tories pour le temps d’écran ?? — Kaye8a. (@KayethenLFC) 30 mai 2021

« Faire faire le tour du terrain à un ministre conservateur avant de le publier sur votre réseau social, c’est le putain de gouffre », bouillonnait un autre.

Liverpool a supprimé le tweet de son compte officiel, mais l’association caritative du club indépendant, la Liverpool Foundation, a continué à diffuser l’image plus de 24 heures plus tard.

La représentation des fans sur le conseil d’administration ne peut pas venir assez tôt. Une fois que cela sera en place, espérons que des choses comme celle-ci cesseront de sortir sans un bon regard dessus. – Pejman Haft (@PjHaft) 30 mai 2021

Je connais! C’est choquant qu’ils n’aient pas appris quelle serait la réaction des fans à ce sujet. Des changements doivent être apportés. — Kerry est complètement vacciné ✈⚽️💉 (@KerrySomewhere) 30 mai 2021

« J’ai grandi à Liverpool à l’époque Thatcher », répondit un Liverpudlian dans un souvenir malheureux.

« J’avais des repas scolaires gratuits, des vêtements d’occasion, aucun espoir et les conservateurs ont continué à gérer le déclin à Liverpool. Puis Hillsborough. Je ne veux pas d’eux près de mon club de football. »

Un ministre conservateur a été invité à Anfield pour une séance de photos et les fans ici sont devenus fous. Les fans ont tellement exprimé leur colère à ce sujet que le Tweet a finalement été retiré. Combien d’entre vous pensent encore que le Liverpool FC n’est pas un club de gauche ? #LFC#YNWApic.twitter.com/rlJxcYAAQ2 — Kerry est complètement vacciné ✈⚽️💉 (@KerrySomewhere) 30 mai 2021

De toutes les fois où le faire aussi, quelques jours après l’effondrement du procès de Hillsborough – El Fraude Calvo (@ElFraudeCalvo) 31 mai 2021

Dans son message à plus de 66 000 abonnés, la fondation a montré Davies flanqué d’employés en tenue de club, debout sur l’herbe où les Reds ont célébré leur titre de Premier League l’année dernière tout en portant des pancartes indiquant « le sport fonctionne ».

« Très bien d’accueillir [Davies] à Anfield pour rencontrer des jeunes sur notre programme Kickstart », dit-il fièrement.

« Cette initiative financée par le gouvernement aide les 16-24 ans à risque de chômage en leur donnant les compétences et l’expérience nécessaires pour s’épanouir dans le travail. »

Le chef du parti Johnson aurait dit à Davies lorsqu’elle a été promue à son poste : « Vous êtes le visage compatissant de notre grand parti et vous avez un excellent bilan en matière de souci et de réalisation des opportunités et de l’égalité. »