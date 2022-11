Drapeau mystère pour marquer le 80e anniversaire du raid désastreux de Dieppe le jour du Souvenir

La légende raconte que lorsque les troupes canadiennes débarquèrent sous une grêle de tirs allemands dans le port français de Dieppe en août 1942, l’une des centaines de personnes qui finirent par mourir dans l’attaque portait un vieux drapeau.

La manière exacte dont ce drapeau rouge et blanc s’est retrouvé dans le port français tenu par les nazis – et même s’il y était définitivement – ​​reste un mystère.

Mais plus de 80 ans plus tard, ce drapeau jouera un rôle central dans la commémoration du raid condamné sur Dieppe lors de la cérémonie nationale du jour du Souvenir de cette année – grâce à trois Américains.

Ce que l’on sait du drapeau vieux de 150 ans commence lors d’une vente de garage à Columbus, Neb., en 1965. C’est là que Charles Lowry a trouvé le vieux Red Ensign entre les mains d’un vétéran américain.

“C’était un vieux drapeau et il allait juste le jeter”, explique le fils de Charles, Mike Lowry. “Et papa a dit: ‘C’est quoi l’histoire avec le drapeau?'”

Le vétéran a dit à Charles qu’il avait été gardien dans un camp de prisonniers de guerre à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. À un moment donné, il a remarqué qu’un prisonnier allemand cachait ce qu’il présumait être un drapeau nazi, qui s’est avéré être un Red Ensign.

Le Red Ensign a servi de facto comme drapeau national du Canada de 1892 à 1965, date à laquelle il a été remplacé par la feuille d’érable. Le dessin comportait un Union Jack et différentes armoiries, selon les provinces qui faisaient partie de la Confédération à l’époque.

Ce drapeau particulier, dont l’âge a été confirmé par la Légion royale canadienne, remonte à la période entre 1870 et 1873, après que le Manitoba se soit joint à la Confédération mais avant la Colombie-Britannique.

Le vétéran américain ne savait rien de tout cela à l’époque. Ce qu’il savait, c’était ce que le soldat allemand lui avait dit : que le drapeau avait été arraché à l’un des 916 soldats canadiens morts trois ans plus tôt lors du raid malheureux de Dieppe.

Aux petites heures du matin du 19 août 1942, près de 5 000 soldats canadiens, ainsi que 1 100 soldats britanniques et américains, ont débarqué dans le port français tenu par les nazis avec l’ordre de prendre et de conserver autant de terrain que possible avant de se retirer.

Alors que le but était de tester les défenses allemandes et la faisabilité d’un lancement d’un assaut amphibie allié sur l’Europe, les résultats furent désastreux : 2 400 Canadiens furent blessés ou capturés en plus des centaines qui furent tués.

« L’Allemand a affirmé qu’il n’était pas impliqué dans les combats, mais qu’il était juste avec un détail d’inhumation, et l’a trouvé sur un Canadien mort et l’a essentiellement pris comme souvenir », dit Mike. “Ils le lui ont pris, inutile de le dire, et le plan était de le donner à une unité canadienne.”

Au lieu de cela, le drapeau est retourné au Nebraska et entre les mains de Charles, qui s’est mis à essayer de l’identifier avec Mike, qui était au lycée à l’époque.

« La bibliothèque de Columbus avait deux livres sur les drapeaux », se souvient Mike. « Nous sommes passés par eux et nous sommes passés par toutes les provinces canadiennes. Et quand nous avons manqué de provinces canadiennes, nous avons commencé à regarder l’Australie et la Nouvelle-Zélande et les colonies britanniques du monde entier.

« Nous n’avons jamais pu le trouver. Et c’était un effort de (mon père). Je sais qu’il essayait constamment de le découvrir, même après que j’étais à l’université, il cherchait toujours à essayer de trouver quelqu’un qui saurait quelque chose.

Lorsque Charles est décédé en 2003 à l’âge de 93 ans, le Red Ensign a été transmis à Mike, qui l’avait largement oublié. Mais se souvenant du désir de son père de le ramener à son domicile légitime, il a recommencé la recherche.

Il a finalement confirmé son héritage canadien, auquel cas il a contacté l’ambassade du Canada à Washington, DC Mais après une réponse tiède, il a contacté la Légion royale canadienne il y a environ cinq ans, qui était impatiente de le prendre.

La façon dont un drapeau vieux de 70 ans aurait pu se retrouver à Dieppe reste incertaine, mais la Légion affirme que les soldats canadiens portaient souvent des drapeaux au combat pendant la Première Guerre mondiale. Certains d’entre eux ont ensuite été donnés aux soldats de la Seconde Guerre mondiale, peut-être pour la chance.

Le Red Ensign s’est rendu à Dieppe avec une délégation d’anciens combattants en 2019, et la porte-parole de la Légion, Nujma Bond, a déclaré qu’il se verra attribuer une place d’honneur devant la tombe du soldat inconnu le jour du Souvenir pour commémorer la bataille.

“C’est vraiment une histoire d’espoir, de souvenir et d’unité”, déclare Bond. “Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir partager cela avec les Canadiens et d’avoir visuellement ce drapeau comme symbole de souvenir et symbole de sacrifice.”

Lorsqu’on lui demande ce qu’il ressent en apprenant que le drapeau que son père a sauvé de la poubelle sera présenté lors de la cérémonie nationale du jour du Souvenir du Canada, Mike dit que son esprit revient à son père.

“Papa voulait le rendre à une famille ou à une unité à laquelle il appartenait”, dit-il. « Et j’ai l’impression que maintenant, il a été rendu à tout le pays. Je pense qu’il serait très humble et très fier de cela. Je sais que je le suis.”

Lee Berthiaume, La Presse canadienne

