Drapeau LGBTQ Pride interdit par le HOA, une maison du Wisconsin trouve une faille dans les lumières

MILWAUKEE – Lorsqu’une association de quartier a dit aux propriétaires du Wisconsin que leur drapeau de la fierté devait être retiré, ils ont trouvé une échappatoire intelligente – une qui a porté le message de la fierté à de nouveaux sommets et a simultanément rendu leur maison célèbre sur Internet.

Memo Fachino et son mari, Lance Mier, ont remplacé le drapeau par un affichage arc-en-ciel de projecteurs, et Fachino a adopté l’humour du moment en le publiant sur un forum Reddit célébrant des façons originales de contourner les règles.

Le message a décollé et s’est inévitablement transformé en diatribes sur les associations de propriétaires trop zélés, mais Fachino n’avait pas l’intention de devenir accusateur. Après tout, il siège au conseil d’administration de son quartier Racine.

« Nous n’essayons de le coller à personne », a déclaré Fachino. « Nous ne nous sentons pas ciblés ou attaqués dans notre communauté. C’était juste une façon amusante pour nous de montrer notre individualité et notre soutien d’une manière qui n’enfreint aucune règle HOA. »

Les règles demandent qu’un seul drapeau soit arboré par maison : le drapeau officiel des États-Unis. Même un drapeau représentant une équipe sportive n’est pas autorisé.

À un moment donné, un voisin a repéré son drapeau arc-en-ciel et a soulevé la question auprès de l’association, ce qui a provoqué un avis par courrier électronique indiquant qu’il devait disparaître – et a incité Fachino et Mier à trouver la solution brillante.

Fachino et Mier ont acheté en ligne quelques teintes différentes d’ampoules, mais avaient déjà l’équipement pour y arriver. Fachino a ensuite posté l’image de sa maison sur un subreddit Reddit « Malicious Compliance », qui compte 1,5 million de membres qui célèbrent « les personnes se conformant à la lettre, mais pas à l’esprit, d’une demande ».

Les lumières étaient parfaitement dans les limites – Fachino le saurait, après tout.

Que signifie le mois de la fierté ? Nous répondons à vos questions sur la célébration LGBTQ

La fierté est de retour en 2021 :Voici comment célébrer avec des défilés, des événements en personne et en ligne

En moins de 48 heures, la publication a recueilli plus de 80 000 votes positifs, 6 000 commentaires et l’attention d’aussi loin que le Royaume-Uni dans The Independent.

« J’ai posté d’autres choses dans d’autres subreddits; ce n’est pas comme si j’étais un créateur de contenu et que j’essayais de voir laquelle de mes choses va exploser », a déclaré Fachino. « C’était juste une chose aléatoire. »

La règle sans drapeau était le résultat de quelques années tendues dans le quartier et de quelques « plumes ébouriffées » autour de désaccords politiques. Les membres du conseil d’administration ont eu du mal à trouver la bonne façon de formuler le langage autorisant les drapeaux des équipes sportives ou d’autres drapeaux sans message politique.

Fachino a déclaré qu’il voulait être « une plus grande partie de la conversation » lorsqu’il a rejoint le conseil de quartier, et bien qu’il ne soit pas tout à fait d’accord avec la politique du drapeau, il a dit qu’il avait concentré son attention sur des problèmes plus importants lorsque le dernier lot de statuts a été approuvé.

« Il y a encore d’autres drapeaux flottant dans le quartier qui ne sont pas descendus principalement parce que personne ne les a signalés », a-t-il déclaré. « Pour une raison quelconque, un voisin vient de signaler le mien. Je n’en connais pas la raison et je n’ai pas dénoncé tout le monde. Nous n’avons pas non plus essayé de faire une énorme déclaration (contre l’association). »

Fachino a déclaré que ses lumières ne sont généralement allumées que trois heures par nuit, de 19 h à 22 h. Il vit au bout d’un cul-de-sac, donc cela n’a pas causé de problèmes.

« Ce n’est pas comme si nous avions du trafic et que des gens s’arrêtaient pour prendre des photos », a-t-il déclaré.

Mois de la fierté en photos :Les photos célèbrent la communauté LGBTQ

« Les voisins dont j’ai eu des nouvelles m’ont soutenu », a déclaré Fachino. « Je ne l’ai pas partagé sur l’application du quartier ni essayé de faire valoir un point important pour que tout le monde soit au courant. J’ai juste pensé que c’était une drôle d’échappatoire, et ça a en quelque sorte décollé à partir de là. »

Et hé, peut-être qu’il y a un avantage supplémentaire.

« Ce sera amusant pour les fabricants d’ampoules de proposer une édition d’ampoules Pride que vous pourrez envoyer dans une boîte en juin », a-t-il déclaré. « Peut-être que le profit pourrait profiter à une fondation ou quelque chose comme ça. C’était juste une chose amusante pour nous à faire. »

Suivez JR Radcliffe sur Twitter à @JRRadcliffe.