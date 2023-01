Drapeau ISIS envoyé par le principal de Toronto dans un courriel aux familles

Pour les Canadiens et des millions de personnes dans le monde, le tristement célèbre drapeau noir et blanc arboré par l’EI est un symbole de terrorisme, de mort et de persécution.

Lorsqu’une image de ce même drapeau a été envoyée dans un courriel aux parents en octobre par le directeur d’une école primaire du centre-ville de Toronto, certains comme May Woo ont été « choqués » et « incrédules ».

Dans un message destiné à célébrer le début du Mois du patrimoine somalien et du Mois du patrimoine islamique, la directrice Darlene Jones a copié et collé une image du drapeau de l’EI dans un courriel à environ 700 familles dont les enfants fréquentent son école dans la communauté Parkdale de Toronto.

“Si dans une école du centre-ville, nous pouvons faire envoyer quelque chose comme le drapeau de l’Etat islamique pour le mois du patrimoine islamique, que se passe-t-il d’autre (à l’intérieur de l’école) ?” a demandé Woo.

Plusieurs familles qui ont parlé avec CTV National News sont toujours à la recherche de la réponse à cette question. Pourquoi un directeur d’école primaire enverrait-il un e-mail contenant un symbole du terrorisme dans un message destiné à célébrer la culture islamique ?

CTV National News a appelé Jones et lui a posé cette question au téléphone. Elle a refusé de répondre, disant que “toute préoccupation doit être envoyée à mon agent de communication” au Toronto District School Board (TDSB).

Nous avons demandé au directeur exécutif des communications du TDSB, Ryan Bird, comment ce courriel avait pu être envoyé. Il n’avait pas de réponse claire, admettant à CTV National News, « on ne sait pas exactement comment cela a pu se produire. Nous ne pensons pas qu’il y ait eu de mauvaises intentions. Mais le fait est que cela n’aurait jamais dû arriver et sortir, et c’est pourquoi elle s’est excusée.

Dans un e-mail de suivi en octobre, Jones a écrit aux familles : “Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui ont été blessés par l’image que j’ai envoyée la semaine dernière pour célébrer le Mois du patrimoine islamique. L’image était offensante et nuisible et ne représente pas l’islam.

Cependant, elle n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle elle a envoyé l’image.

Un courriel envoyé aux familles des élèves de l’école publique Dr Rita Cox – Kina Minogok à Toronto comprenait une image du drapeau de l’EI.

Jones, qui est une femme noire, est la directrice de l’école publique Dr. Rita Cox – Kina Minogok (anciennement connue sous le nom de Queen Victoria Elementary). L’école est située dans le quartier Parkdale du centre-ville de Toronto, qui est l’un des nombreux centres multiculturels de la ville.

Aux portes de l’école se trouvent plusieurs immeubles d’appartements à faible revenu et des coopératives. Pour de nombreux élèves, l’école est une bouée de sauvetage. Il a toujours organisé des programmes de repas chauds et des programmes de collations pour les enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Plusieurs enfants musulmans fréquentent également l’école. Woo, dont la fille est en huitième année à l’école, dit qu’une mère musulmane est venue la voir après l’e-mail de l’EI et lui a dit : « Je ne pense pas que mes enfants soient en sécurité ici », poursuit en disant : « Chaque fois que je laisse tomber les enlever [at school] Je prie pour qu’ils aillent bien.

Woo dit que ce sont des conversations comme celle-ci avec d’autres parents qui “me brisent le cœur”.

Plusieurs parents affirment que Jones a montré un comportement troublant au cours de son année et demie à l’école. Cela comprend une allégation selon laquelle elle aurait pris la fille de Woo, âgée de 13 ans, pour une enseignante et aurait demandé à la fille de surveiller d’autres enfants pendant la récréation.

“Ma fille… m’a dit : ‘J’ai peur d’aller [to school] Je ne veux même pas voir Mme Jones », a déclaré Woo à CTV National News.

Woo affirme que les enseignants à plein temps de l’école lui ont dit que Jones les avait pris pour des enseignants suppléants, même s’ils travaillaient sous la direction de Jones depuis 12 mois ou plus.

Par l’intermédiaire d’un porte-parole du conseil scolaire, Jones a nié les allégations.

Cependant, CTV National News a obtenu un deuxième courriel envoyé par Jones qui attire davantage son attention sur des détails importants en question. En octobre, le principal Jones a envoyé un e-mail à l’échelle de l’école informant des centaines de familles que les bureaux de vote pour les «élections fédérales» seraient ouverts à l’école le lendemain. Bien qu’il s’agisse en fait d’élections municipales, et non fédérales. Jones a également inclus la mauvaise date pour que les familles viennent à l’école pour voter dans le même e-mail.

Nous avons demandé au TDSB s’il croyait que le souci du détail était important pour un directeur d’école responsable de la sécurité et du bien-être de centaines d’élèves. Bird a répondu: “Je pense que l’attention aux détails est importante pour quiconque au TDSB, y compris les directeurs et les autres membres du personnel scolaire.”

CTV National News a appris que c’était la première fois que Jones dirigeait une école primaire en tant que directeur. Elle a été nommée responsable peu de temps après un autre événement troublant récent dans la même école. En 2020, un ancien directeur a été démis de ses fonctions après l’envoi d’une lettre raciste ciblant les membres du personnel noirs.

Bien que le conseil d’administration n’ait jamais révélé publiquement qui avait envoyé la lettre blessante, le directeur a été mis en congé pour une durée indéterminée. À l’époque, le TDSB s’est excusé d’avoir tardé à donner suite à la lettre et s’est engagé à faire mieux.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient nommé un directeur pour la première fois dans une école aux besoins complexes et aux antécédents d’événements traumatisants, Bird a déclaré que le conseil avait le sentiment d’avoir trouvé “un directeur tout à fait capable d’assumer le rôle”.

Woo, dont la famille a subi les deux incidents impliquant les deux directeurs distincts, souligne que “c’est dans une école où le TDSB a déclaré [they’ve] a mal géré les choses et a promis de faire mieux. Est-ce que le conseil d’administration va mieux?

Jerry Flores, professeur de sociologie à l’Université de Toronto, qui a passé sa carrière à travailler avec des jeunes à risque, estime que «mettre un tout nouvel administrateur et directeur dans une école aux besoins élevés n’est pas la meilleure idée, ni le meilleur choix. ”

Le professeur pense également que si ces événements avaient eu lieu dans une école située dans un quartier plus aisé, le conseil aurait été plus proactif au lieu de réagir maintenant des mois après l’envoi par courrier électronique d’un drapeau ISIS à des centaines de familles.

“Le fait qu’il semble y avoir une culture historique qui inclut un manque d’action en matière de racisme et d’injustice, c’est ce qui est le plus préoccupant”, a déclaré Flores. « Le fait que le principal qui a renvoyé chez lui ce [ISIS FLAG] le courrier électronique est elle-même une personne de couleur, complique la situation, mais cela étant dit, tout dirigeant adulte dans une école doit être tenu responsable de ses actes. Je pense que la commission scolaire doit agir immédiatement.

Les parents et les élèves de l’école sont également furieux après avoir appris que le programme de l’école avait été modifié par Jones et son équipe de direction au milieu de l’année scolaire. Les élèves apprenaient dans un système rotatif, où ils avaient différents professeurs pour différentes matières, ce qui les aidait à se préparer au lycée. Cependant, on leur a dit, sans avertissement, qu’ils devront désormais rester dans leur classe principale avec un seul enseignant pendant la majeure partie de la journée.

Après deux ans de bouleversements éducatifs pendant la pandémie, cette décision scolaire devant intervenir en milieu d’année scolaire, certaines familles ont le sentiment que le bien-être scolaire de leurs enfants est à nouveau mis en péril.

Woo pense que les étudiants à plusieurs niveaux «sont traumatisés. Je ne crois pas que les étudiants vont regarder en arrière cette période avec le TDSB comme un merveilleux enrichissement [educational] de l’expérience.”

CTV National News a appris que ce jeudi, la directrice de l’éducation du TDSB, Colleen Russell-Rawlins, et la surintendante de l’éducation, Debbie Donsky, fréquenteront l’école publique Dr. Rita Cox – Kina Minogok. Lorsqu’on lui a demandé si des mesures seraient prises contre Jones pour avoir envoyé un drapeau ISIS dans un e-mail aux familles des écoles primaires, le conseil a indiqué qu’il pensait que les excuses étaient suffisantes.

Plusieurs parents qui ont parlé avec CTV National News ne sont pas d’accord, y compris un Woo “sidéré”.

«Pourquoi sommes-nous même dans une position où nous avons un directeur qui doit s’excuser pour quelque chose comme ça? Dans quel environnement nos enfants sont-ils censés être éduqués et nourris ? » elle a demandé.