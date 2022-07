Drapeau indien hissé au Village des Jeux à Birmingham

Le drapeau indien a été hissé au Village des Jeux du Commonwealth à Birmingham mercredi, la veille de la cérémonie d’ouverture. Plusieurs athlètes, dont les équipes de hockey masculines et féminines de l’Inde, étaient présents à l’occasion.

Le président par intérim de l’Association olympique indienne (IOA), Anil Khanna, le chef de mission Rajesh Bhandari, le trésorier de l’IOA Anandeshwar Panday, le chef de mission adjoint Anil Dhupar et d’autres responsables importants étaient également présents lors d’une cérémonie remplie de musique et de danse.

Mercredi, le double médaillé olympique PV Sindhu et le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Manpreet Singh ont été nommés porte-drapeaux de l’Inde pour la cérémonie d’ouverture qui se tiendra jeudi.

Le nom de Sindhu a été annoncé plus tôt à partir d’une liste restreinte de trois athlètes, mais plus tard, l’ Association olympique indienne (IOA) a ajouté Manpreet Singh comme deuxième porte-drapeau après avoir été informé que la présence de porte-drapeaux masculins et féminins était obligatoire.

“La décision de nommer M. Singh comme deuxième porte-drapeau pour ladite occasion a été prise après que l’AIO a été informée par le comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 que deux porte-drapeaux, un homme et une femme, doivent être nommés par chaque nation pour la cérémonie d’ouverture, », a déclaré IOA dans un communiqué.

Le médaillé d’or olympique lanceur de javelot Neeraj Chopra devait être le porte-drapeau de la cérémonie, mais après avoir retiré son nom d’une blessure à l’aine, Sindhu et Harmanpreet ont été finalisés pour diriger l’équipe indienne avec le drapeau national.

La grande cérémonie d’ouverture des Jeux débutera à 23 h 30 IST le jeudi 28 juillet au stade Alexander de Birmingham.

La cérémonie verra des performances de premier ordre de la part du groupe new wave – Duran Duran. Le guitariste du groupe de heavy metal Black Sabbath, Tony Iommi, se produira également en direct.

Lors de l’événement, Iommi et le saxophoniste acclamé Soweto Kinch dirigeront une pièce de “séquence de rêve”, intitulée “Hear My Voice”, basée sur la piste principale du film de 2020 “Trial Of The Chicago Seven”. Une chorale de plus de 700 personnes, issues de 15 chorales de partout dans les West Midlands, sera également impliquée dans l’événement.

La course aux médailles de l’Inde débutera à partir du 29 juillet avec comme focus le badminton, la lutte, le hockey, la boxe et le cricket.

