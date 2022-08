Drapeau hissé au Canada en l’honneur des survivants des pensionnats indiens

Plus de 150 000 enfants autochtones au Canada ont été forcés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par l’État du XIXe siècle jusqu’aux années 1970 dans le but de les isoler de l’influence de leur foyer et de leur culture. L’objectif était de les christianiser et de les assimiler à la société dominante, que les gouvernements canadiens précédents considéraient supérieure.