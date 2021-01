L’historien, Mary Frances Berry , professeur d’histoire à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré qu’elle avait ressenti du «dégoût» et se rappelait «avoir voulu crier».

Et une historienne noire a déclaré qu’elle avait immédiatement pensé à James Byrd, l’homme noir du Texas qui avait été traîné à mort par des suprémacistes blancs dans une camionnette en 1998.

«Le voir étalé juste devant votre visage, dans le Capitole des États-Unis, au cœur du gouvernement, était tout simplement scandaleux», a-t-elle déclaré.

Au milieu des images et des vidéos qui ont émergé du déchaînement de mercredi, la vue d’un homme portant avec désinvolture le drapeau de bataille confédéré à l’extérieur du Sénat était un rappel perçant de la persistance du suprémacisme blanc plus de 150 ans après la fin de la guerre civile.

Des mois après que des statues de dirigeants confédérés et de personnalités racistes aient été enlevées ou démolies dans le monde entier, un homme non identifié vêtu de bluejeans et d’un sweat-shirt noir portait l’emblème du racisme à travers le couloir de l’horloge de l’Ohio, devant un portrait du sénateur Charles Sumner du Massachusetts, un abolitionniste. .

L’emblème est déjà apparu dans le Capitole.

Le drapeau du Mississippi, qui portait autrefois le symbole confédéré, accroché au Capitole jusqu’en juin 2020, quand il a été remplacé après un vote par la législature de l’État pour supprimer l’emblème.

Mais mercredi était la première fois que quelqu’un réussissait à faire entrer le drapeau dans le bâtiment comme un acte d’insurrection, selon les historiens.