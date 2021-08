« Drapeau à défendre »: l’armée suédoise place une annonce dans les journaux avant la Stockholm Pride, déclenchant un débat en ligne

L’annonce en première page du quotidien Svenska Dagbladet présente un groupe de soldats en tenue de combat complète, l’un tenant un grand drapeau arc-en-ciel.

Le texte en haut de l’image indique, « Un drapeau à défendre » et, en petits caractères ci-dessous, il est dit, « Nous défendons les droits humains, l’égalité pour tous et notre droit de vivre comme nous le souhaitons. »

L’annonce a été publiée avant le festival Stockholm Pride d’une semaine, qui débute ce lundi.

Sa représentation libérale des forces armées du pays a suscité un débat houleux en ligne. Certains ont fait valoir que l’armée ne devrait pas être impliquée dans l’activisme, surtout lorsqu’elle est payée avec l’argent des contribuables.

« L’armée ne devrait-elle pas défendre les frontières de la Suède, les sites importants et toute la vie suédoise ? Les droits sont la responsabilité des politiciens, n’est-ce pas ? une personne demandé sur Twitter.

« Pouvons-nous s’il vous plaît avoir une seule institution qui ne soit pas politisée et criblée d’activisme ? Je ne pense pas que ce soit une exigence particulièrement élevée », un autre a écrit.

D’autres ne considéraient pas l’annonce comme controversée. « Beaucoup ici semblent penser que traiter les homosexuels comme des égaux et défendre le pays sont des choses opposées. Pourquoi donc? » un utilisateur mentionné.

Un autre commentateur a qualifié les critiques d’homophobes. « Vous rendez-vous compte que les jeunes générations vous voient comme des dinosaures ? » il a écrit. « Plus personne ne t’écoute.

L’armée suédoise place régulièrement des publicités pro-LGBTQ lors des événements de la fierté. En 2017, il a publié une image de lacets de couleur arc-en-ciel sur des bottes de l’armée.

En 2018, elle a mené une campagne de recrutement sous le slogan « Nous ne marchons pas toujours droit. » et, un an plus tard, sous le slogan « Viens comme tu es. » L’annonce de 2018 présentait des affiches de soldats appliquant un camouflage aux couleurs de l’arc-en-ciel sur leur visage.

NOUS NE MARCHONS PAS TOUJOURS DROIT. Men oavsett när eller var vi marscherar står vi alltid upp för din rätt att leva som du vill, med den du vill. En savoir plus : https://t.co/bSBtWpUIjK#svfm#EuroPridepic.twitter.com/cMRH4vctRG – Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) 30 juillet 2018

