Drame VAR, déclarations politiques et sièges vides : cinq grands points à retenir de la journée d’ouverture de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 a débuté dimanche avec une victoire 2-0 de l’Équateur contre le Qatar, pays hôte, au stade Al-Bayt d’Al Khor.

L’attaquant de Fenerbahce Enner Valencia a marqué les deux buts de l’Équateur en première mi-temps pour donner aux Sud-Américains une victoire confortable dans le groupe A.

L’ancien attaquant de West Ham et d’Everton a vu un premier effort exclu par VAR, mais a ensuite mis l’Équateur en tête depuis le point de penalty et en a ajouté un autre avec une belle tête.

Voici un aperçu des principaux points de discussion du premier jour de la Coupe du monde alors que le football a finalement commencé à Qatar 2022…

La politique ne sera VRAIMENT pas ignorée

(Crédit image : Getty Images)

De nombreuses personnes ont critiqué cette Coupe du monde comme un acte de “sportswashing” – lorsqu’un État ou une entreprise utilise l’investissement dans le sport pour créer des reportages positifs autour d’eux afin de couvrir d’autres couvertures défavorables.

Pour le Qatar, cela semble avoir amplifié certaines des conversations autour de leurs piètres antécédents en matière de droits de l’homme et de leur approche illibérale et autoritaire des questions LGBT.

La BBC a lancé sa couverture du match d’ouverture avec un monologue de Gary Lineker sur les échecs de la FIFA , avant d’inclure une section de la présentatrice de BBC News, Ros Atkins, et une interview de son correspondant au Moyen-Orient, Jeremy Bowen. Sur BeIN Sports, Gary Neville a critiqué le président de la FIFA Gianni Infantino le comparant (défavorablement) à Donald Trump et Boris Johnson.

Gareth Southgate a également confirmé dimanche que les joueurs anglais prendraient le genou avant leur match d’ouverture contre l’Iran.

Quoi qu’il arrive à cette Coupe du monde, il semble que la politique sera au premier plan.

Le manque d’intérêt pourrait-il retarder le tournoi ?

Nous sommes presque 15 minutes après le début de la seconde mi-temps et il y a maintenant d'énormes bancs de sièges vides à l'intérieur du stade Al Bayt. #BBCWorldCup #BBCFootball #FifaWorldCup

Dans la seconde moitié de Qatar vs Ecudaor, d’énormes pans des sièges au Stade Al Bayt restait vide.

Pourquoi cela s’est produit n’est pas exactement clair. Bien sûr, les hôtes ont subi une mauvaise première mi-temps, mais les supporters qatariens sont-ils vraiment si capricieux ? Les habitants avaient-ils des inquiétudes concernant les infrastructures de transport pour les ramener chez eux ? Est-ce qu’ils ne s’en soucient pas beaucoup?

Les supports nus étaient évidents devant la caméra, semblaient atténuer toute atmosphère et donnaient un aspect terrible aux téléviseurs du monde entier. Si c’est un signe des choses à venir, cela pourrait faire quatre semaines ternes.

Le VAR jouera un grand rôle

(Crédit image : Getty Images)

Il n’a pas fallu longtemps au VAR pour s’imposer sur cette Coupe du monde.

Moins de trois minutes s’étaient écoulées au stade Al-Bayt lorsque l’Équateur pensait avoir marqué le premier but du tournoi. Mais VAR avait d’autres idées.

Au départ, on ne savait pas pourquoi la frappe d’Enner Valencia avait été exclue, mais les rediffusions ont finalement montré qu’il y avait un hors-jeu marginal dans la préparation qui aurait été presque impossible à repérer en temps réel.

La jambe inférieure de Michael Estrada était en position de hors-jeu après que le ballon soit tombé sur son coéquipier Felix Torres. Techniquement correcte ? Peut-être. Mais tout le monde n’était pas content.

Au cas où vous vous poseriez des questions sur la décision précédente du VAR 👀#BBCFootball #BBCWorldCup #FIFAWorldCup

S’exprimant à la mi-temps lors de la couverture de la BBC, Gary Lineker l’a qualifié d ‘”absurde”. Et sur les réseaux sociaux, comme toujours, il y avait un large éventail d’opinions.

Mais qu’on l’aime ou qu’on le déteste, le VAR aura clairement un grand rôle à jouer dans cette Coupe du monde.

Le Qatar est pire que nous ne le pensions

(Crédit image : Getty Images)

Les nations hôtes donnent généralement une bonne image d’elles-mêmes lors des Coupes du monde et il y avait beaucoup d’attentes avant les débuts du Qatar contre l’Équateur dimanche.

Le Qatar est entré dans le tournoi au 50e rang mondial, invaincu lors de ses six derniers matchs après des victoires contre le Nicaragua, le Guatemala, le Honduras, le Panama et l’Albanie et un match nul à domicile contre le Chili en septembre dernier.

Mais aucune de ces équipes ne participe à la Coupe du monde et l’Équateur a rapidement montré aux hôtes qu’ils étaient à un niveau différent, marquant en trois minutes dans un effort finalement exclu par VAR avant d’ajouter deux buts légitimes dans les 45 premières minutes.

Il y avait une demi-chance à la fin de la première mi-temps pour le Qatar, puis juste avant la fin, mais l’Équateur a également eu des occasions d’étendre son avance et ce fut une compétition assez unilatérale à la fin.

Le Qatar est le premier pays hôte à perdre son match d’ouverture d’une Coupe du monde et semble susceptible de devenir seulement la deuxième équipe à domicile – après l’Afrique du Sud en 2010 – à ne pas sortir de son groupe.

Avec le Sénégal vendredi prochain et les Néerlandais dans une semaine mardi, ce ne sera pas plus facile pour le pays hôte.

Enner Valencia donne le ton dans la course Golden Boot

(Crédit image : Getty Images)

Ce fut un début de tournoi mouvementé pour Enner Valencia.

En plus d’avoir inscrit les deux buts pour donner le ton dans la course du Soulier d’or, le capitaine équatorien a vu ce qui semblait être le premier match exclu pour une décision de hors-jeu que nous essayons toujours de comprendre, et s’est temporairement blessé avec ce semblait être une blessure au genou douloureuse – avant de revenir et d’être finalement remplacé après 77 minutes.

Le premier but de Valence – un penalty scandaleusement cool après avoir été victime d’une faute du gardien qatari Saad Al Sheeb – était particulièrement important car il a fait de lui le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde avec quatre buts.

Son deuxième – une tête très puissante – l’a vu devenir le troisième joueur à remporter un doublé lors du match d’ouverture du tournoi ce siècle (après Denis Cheryshev pour la Russie en 2018, Neymar pour le Brésil en 2014 et Miroslav Klose pour l’Allemagne en 2006).