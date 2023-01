Drame sur le mariage, demi-tour sur fausse couche et plus: pourquoi personne ne prend plus au sérieux Rakhi Sawant à juste titre

De la fin des années 90 au milieu des années 2000, Rakhi Sawant est devenue populaire avec ses chansons dans des films comme Joru Ka Ghulam, Yeh Raaste Hai Pyaar Ke et Jis Desh Mein Ganga Rehta Hain. Le numéro de danse énergique Mohabbat Hai Mirchi du film Chura Liya Hai Tumne figurait parmi les hit-parades de 2003, et les mouvements groovy de Rakhi étaient parmi les facteurs à l’origine du super succès. Rakhi a même joué dans le film Main Hoon Na de Shah Rukh Khan. Il semblait que Rakhi maintenait l’élan, et elle aura une carrière réussie dans les films.

Cependant, tous les espoirs et attentes ont été perdus lorsque le chanteur Mika Singh a embrassé avec force Rakhi le jour de son anniversaire. Je condamne le truc bon marché fait par la chanteuse populaire, mais je critique également la façon dont Sawant a réagi à l’incident et dessine un plan pour sa carrière.

Depuis l’incident du baiser, Rakhi a été qualifiée de “reine du drame”. Jusqu’à présent, Rakhi a toujours recherché l’opportunité de le traire. Nul doute qu’elle est divertissante. C’est peut-être la raison pour laquelle elle a été appelée plusieurs fois sur Bigg Boss (3 saisons en hindi et la récente saison en marathi). Mais, il y a peu de cas où Rakhi a franchi la ligne et ses gadgets semblaient désagréables, insensibles et insensibles.

Le 1er avril 2016, l’actrice de télévision Pratyusha Banerjee s’est suicidée. La jeune talentueuse a mis fin à ses jours en se pendant au ventilateur de plafond. Quatre jours après sa mort, Rakhi Sawant a appelé les médias affirmant qu ‘”elle sait comment Pratyusha est morte”. L’invitation à la presse a déclaré qu’elle avait des preuves de la mort de Pratyusha. Et devinez quoi, un énorme média s’est réuni à cet endroit. Rakhi Sawant a fait son entrée dans la conférence, tenant un petit ventilateur de plafond à la main. Oui, c’était son témoignage, sa demande pour la mort de Banerjee. Rakhi a eu l’audace de se moquer de sa mort, en disant devant la caméra que je demanderais au gouvernement d’interdire les ventilateurs de plafond. Comment se moquer de la tragédie de quelqu’un ? Depuis, je me suis rendu compte que Rakhi pouvait aller à toutes les limites pour attirer les flashs.

Ce n’est pas triste qu’elle dise ça. C’est dommage qu’il y ait de la place pour publier ça. #PratyushaBanerjee #RakhiSawant pic.twitter.com/CH6H4jxE5W– Kovid Gupta (@kovidgupta) 6 avril 2016

La raison pour laquelle j’écris cette opinion est que Rakhi a fait de sa vie un cirque. Juste pour quelques micros à flèche et une couverture médiatique, Sawant a mérité le titre de “fake drama queen”. Chaque fois qu’elle pleure, la majorité des gens la trolle ou s’en moque. Récemment, il y a eu tout un fiasco où Rakhi pleurait devant chaque caméra, affirmant que son mari Adil Durani se cachait et fuyait la réalité. Juste après être sortie de Bigg Boss Marathi S4, Rakhi a fait le point sur la mauvaise santé de sa mère. Nous avons tous sympathisé avec elle et souhaité un prompt rétablissement à Sr Sawant. Mais, le lendemain, je vois des photos divulguées du mariage de Rakhi Sawant. Ce qui a suivi a été une série d’événements où Rakhi a même affirmé qu’Adil l’avait trompée et qu’il n’acceptait pas leur mariage.





Avant que l’affaire ne dégénère davantage, nous avons vu Adil, qui disait qu’il faudrait au moins sept jours pour clarifier, accepter Rakhi comme épouse. Au fond de nos esprits, nous savons tous que ce n’est rien d’autre qu’un nouveau relais pour nous garder entourés de caméras. Je ne serais pas surpris, si demain, Rakhi apparaît devant la caméra et déclame Adil. Eh bien, ce n’est pas la première fois que Rakhi prétend être marié. Avant Adil, Rakhi a gardé Ritesh Pandey comme son mari secret, et elle l’a révélé dans la maison de Bigg Boss. Hier, Viral Bhayani a partagé des extraits de sa conversation avec Rakhi. Selon le message maintenant supprimé, Rakhi a dit à Viral qu’elle était enceinte, et elle l’a même révélé dans Bigg Boss Marathi S4, cependant, personne ne l’a cru (duh ! pourquoi le feront-ils ?). Bhayani a en outre ajouté que Rakhi lui avait confirmé qu’elle avait également fait une fausse couche. Soudain, il y a un sentiment d’empathie pour Rakhi dans les médias. Quelques heures plus tard, Rakhi elle-même a rejeté la nouvelle et l’a qualifiée de rumeurs. ‘Phailao bhi tum… rejeter bhi karo tum. Kab tak ?



Si vous avez oublié, laissez-moi vous rappeler qu’il y a eu une conférence de presse grinçante où Rakhi Sawant et Deepak Kalal discutaient du mariage, de leur suhaagraat, et ainsi de suite. En gros, j’ai écrit ma pensée parce qu’il est grand temps qu’elle comprenne que tout n’est pas pour la caméra. Vous pouvez tromper quelqu’un une fois, mais pas à chaque fois. Les gens ont cessé de vous prendre au sérieux. Il y a toujours un bénéfice du doute attaché à vous. C’est mieux si même vous arrêtez ces gadgets, car cela ne vous cause que de l’embarras pour la vie.