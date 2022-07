Drame ‘Stranger Things’: Doja Cat perd plus de 200 000 abonnés après avoir appelé Noah Schnapp sur des DM privés

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Doja Cat a perdu plus de 200 000 abonnés Instagram après avoir appelé Noah Schnapp à propos d’une fuite de “serpent borderline” de ses DM.

La chanteuse a récemment ciblé la star de “Stranger Things” pour avoir partagé leurs messages privés, dans lesquels elle demandait à la jeune fille de 17 ans de la mettre en relation avec sa co-star Joseph Quinn.

Le jeune acteur a ensuite posté une vidéo TikTok de leur conversation privée, qui montrait Doja lui demandant via ses DM Instagram, “Noah pouvez-vous dire à Joseph de [hit me up]. attends non. a-t-il une petite amie ?”

Schnapp, qui joue Will Byers dans la série à succès, a répondu en disant à Doja de se glisser dans les DM de Quinn sur Twitter ou Instagram. Cependant, elle ne parvenait pas à les trouver.

STAR ‘STRANGER THINGS’ APPELÉ PAR DOJA CAT POUR LE PARTAGE DMS PRIVÉ: ‘INCROYABLEMENT INCONNAISSANT SOCIALEMENT’

“Ik son ig ior [sic] Twitter. Il n’a pas de DM à glisser”, a-t-elle répondu.

Schnapp a répondu en lui envoyant un lien vers sa page Instagram.

“Ici, madame,” ajouta-t-il.

Un jour après, elle a claqué Schnapp dans un live TikTok supprimé depuis.

“Pour être honnête, c’est comme un gamin, je ne sais pas quel âge il a, mais il n’a même pas plus de 21 ans”, a déclaré la star, dont le vrai nom est Amala Ratna Zandile Dlamini, ajoutant qu’elle essayait d’être ” super juste” sur la situation.

“Quand tu es si jeune, tu fais des erreurs, tu fais des conneries, tu dis des conneries, tu fous les relations avec les gens, tu fais des erreurs comme tu es censé le faire alors tu ne sais pas le faire à l’avenir », a-t-elle expliqué. “J’ai fait ma part de f-k ups pour ne plus f-k up.”

“Mais le fait que Noah ait fait cela est si incroyablement socialement inconscient et farfelu”, a poursuivi le lauréat d’un Grammy. “C’est comme un serpent borderline… c’est comme une fouine. Je ne dis pas que cela résume toute sa personnalité. Noah n’est pas comme la définition, comme je n’imagine pas qu’il l’est. Peut-être qu’il l’est ?”

Social Blade, une société d’analyse des médias sociaux, a noté que l’Instagram de Doja avait subi une baisse depuis le déroulement du drame, passant de 24,34 millions à 24,14 en moins d’une semaine. Quant au Schnapp, ses abonnés sont passés de 24,25 à 25,17 millions au cours de la même période.

« STRANGER THINGS » DONNE UNE NOUVELLE VIE AUX CLASSIQUES DES ANNÉES 80 EN PRÉSENTANT UNE NOUVELLE GÉNÉRATION À KATE BUSH, METALLICA

Le TikTok de Schnapp, supprimé depuis, a accumulé plus de 4,2 millions de likes et 20,9 millions de vues.

Quinn est rapidement devenue la vedette de “Stranger Things” de la saison 4. Il incarne la star de l’évasion Eddie Munson, un lycéen de heavy metal et leader du Hellfire Club qui est obligé de fuir. Dans l’une de ses scènes les plus virales, Quinn se lance dans “Master of Puppets” de Metallica. La piste de 1986 a depuis grimpé en flèche dans les charts 36 ans plus tard.

Netflix a déclaré qu’un record de 286 millions d’heures avait été diffusé pendant le week-end du Memorial Day lors de la sortie de la nouvelle saison du drame de science-fiction. Il s’agit de la plus grande première jamais réalisée pour une émission en anglais sur le service, battant les 193 heures pour la deuxième saison de “Bridgerton”, plus tôt cette année. Le spectacle se terminera avec la saison 5.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.