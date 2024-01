Drame pour Cadillac et BMW pendant la nuit – Sportscar365

Cadillac et BMW ont perdu leurs prétendants à la victoire lors des Rolex 24 à Daytona, les voitures n°01 et n°24 s’étant toutes deux arrêtées coup sur coup sur la piste au cours de la nuit.

La BMW M Hybrid V8 n°24 a été la première à rencontrer des problèmes lorsque Dries Vanthoor s’est arrêté en piste au virage 3 juste avant les 14 heures, déclenchant le 11e jaune sur toute la course de la course.

L’équipage n°24 a perdu du temps supplémentaire car les premières tentatives de remorquage de la voiture jusqu’au paddock ont ​​échoué, laissant Vanthoor avec 13 tours de retard au moment où il a pu la rejoindre.

L’avertissement a permis à la Cadillac V-Series.R n°01 de Chip Ganassi Racing, qui avait déjà perdu deux tours suite à sa crevaison précédente, de reprendre le tour de tête aux mains de Renger van der Zande.

C’était jusqu’à ce que van der Zande parte en sortie de route au virage 1 et s’arrête juste avant 3 heures du matin, heure locale, éliminant ainsi de la course l’un des favoris pour la victoire.

Lors du 12e avertissement complet de la course, c’est la BMW survivante, la voiture n°25 de René Rast, qui avait pris la tête devant la Porsche 963 Penske n°6 de Laurens Vanthoor.

La Cadillac Action Express n°31 qui menait à mi-parcours était troisième avec Tom Blomqvist au volant.

Colton Herta a réussi à revenir dans le premier tour dans la Wayne Taylor Racing n°40 avec Andretti Acura ARX-06 et a terminé quatrième devant la Porsche n°7 de Matt Campbell.

Les deux Porsche privées, la voiture n°5 de Proton Competition et la voiture n°85 de JDC-Miller Motorsports, ont pu revenir dans le premier tour grâce aux deux avertissements, ce qui signifie que sept voitures étaient dans le tour de tête avec un peu plus de dix. -Il reste une heure et demie.

En LMP2, l’Oreca 07 Gibson n°18 d’Era Motorsport de Ryan Dalziel était en tête devant Nico Pino dans la seule voiture restante de United Autosports, la voiture n°2.

Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports a ouvert la voie en GTD Pro, la Corvette Z06 GT3.R n°3 de Daniel Juncadella détenant l’avantage sur Michael Christensen à bord de la Porsche GT3 R n°77 d’AO Racing.

Mercedes-AMG a réalisé un doublé en GTD, Indy Dontje dans la voiture n°57 de Winward Racing menant Kenton Koch dans la voiture n°32 Korthoff/Preston Motorsports.

La Ford Mustang GT3 n°55 de Proton Competition est devenue le neuvième abandon officiel de la course, tandis que l’Acura NSX GT3 n°66 de Gradient Racing était derrière le mur en raison de problèmes électriques de longue date.







Jamie Klein est l’éditeur asiatique de Sportscar365. Klein, basé au Japon, qui a précédemment travaillé pour Motorsport Network sur les titres Motorsport.com et Autosport, couvre entre autres le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA et le SUPER GT.