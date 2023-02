Drame et comédie alors que Cleiton Silva aide les blasters du Kerala à bord du Bengale oriental

Le Bengale oriental a battu le Kerala Blasters FC 1-0 lors du choc de la Super League indienne (ISL) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan vendredi.

Cleiton Silva a marqué le jour de son anniversaire alors que le Bengale oriental enregistrait sa toute première victoire contre Kerala Blaster dans la Super League indienne.

Après une minute de silence pour Parimal Dey, décédé plus tôt dans la semaine, le match a démarré sur une attaque rapide du Bengale oriental. Naorem Singh a été renversé dès la première minute et l’arbitre a accordé un coup franc. Cleiton Silva a intensifié seulement pour faire exploser le coup de pied bien au-dessus de la barre transversale.

Le Kerala n’était pas non plus loin derrière avec sa première tentative. À la septième minute, Adrian Luna a effectué un centre dangereux avec Rahul KP sautant haut sans marque pour obtenir une tête cadrée que Kamaljit Singh n’a pas pu arrêter dans le but du Bengale oriental. Le VP Suhair s’est tenu sur la ligne de but pour empêcher le ballon de traverser alors que l’arbitre écartait les appels à un handball.

Le patron du Bengale oriental, Stephen Constantine, a effectué un changement précoce pour éliminer Ankit Mukherjee et le remplacer par Mohamad Rakip à la 16e minute. Le défenseur avait fait une erreur quelques minutes plus tôt avec un coup de pied manqué. Après avoir été expulsé, Ankit a exprimé une frustration visible, s’en prenant avec le maillot et a rapidement été invité à quitter le banc par le gaffer.

Cleiton Silva a fait appel pour un penalty à la 25e minute après avoir été soulagé dans son effort pour atteindre le centre de Harmanjot Khabra, qui a été refusé.

À la 33e minute, Ruivah Hormipam a glissé au dernier moment pour contrecarrer Jake Jervis après que Cleiton ait remporté le ballon au milieu de terrain et l’ait remis à Suhair, qui à son tour a envoyé un centre tardif.

Alors que la mi-temps touchait à sa fin, East Bengal a réussi à mettre le ballon au fond des filets, mais le drapeau levé du juge de touche a montré que Suhair s’était éloigné du hors-jeu.

Le drame n’était pas terminé pour les 45 premiers car Cleiton a été refusé par deux arrêts de Karanjit Singh car l’arbitre n’a pas vu le mérite des appels à un penalty après un prétendu handball de Jeakson Singh.

Il y avait de la comédie après le redémarrage alors que la pause ultra-rapide du Bengale oriental était annulée par Naorem Singh et Cleiton Silva tombant l’un sur l’autre après avoir battu le gardien et un but vide.

À la 53e minute, Kamaljit Singh a réussi un superbe arrêt pour empêcher Apostolos Giannou, qui a gentiment rencontré un centre du KP Rahul.

Jervis, en tête-à-tête avec le gardien, a tiré à côté du montant mais a été sauvé par le drapeau de hors-jeu de l’arbitre.

Sahal Abdul Samad, qui est entré en jeu en seconde période, a dribble quatre défenseurs de l’EBFC mais a perdu le ballon sans trop de défi peu de temps après.

À la 77e minute, le Bengale oriental a finalement marqué son but alors que Cleiton a ramené à la maison un centre dévié de Naorem. Avec cela, le garçon d’anniversaire a porté son total de buts à 10 pour la saison.

Il y a eu un drame après les 90 minutes également avec Mobashir Rahman du Bengale oriental et le physiothérapeute Shehil Muhammed ont vu des cartons rouges. Le premier obtient son deuxième jaune.

