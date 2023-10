Jeudi matin, les dirigeants républicains de la Chambre des représentants avaient espéré avoir enfin trouvé un moyen de sortir de leur amère impasse électorale. L’idée était qu’ils organiseraient le concours jusqu’en janvier, date à laquelle le représentant Jim Jordan (R-OH) tenterait à nouveau de convaincre les récalcitrants républicains. En attendant, ils donneraient temporairement du pouvoir à la personne qui occupe actuellement le poste de président, le représentant Patrick McHenry (R-NC).

Jordan lui-même avait accepté le plan. Mais lorsqu’il a été présenté à la conférence républicaine, de nombreux membres de la base ont reculé. La droite était furieuse, considérant la proposition comme une tentative de les saper et de traiter avec les démocrates. Ainsi, dans l’après-midi, la proposition McHenry semblait morte, et Jordan dit il continuerait d’essayer de gagner la course à la présidence maintenant – nous ramenant là où nous avions commencé au début de la semaine.

La lutte des Républicains pour la course à la présidence se poursuit donc, sans aucune résolution en vue. Voici le problème mathématique du GOP :

217 républicains sur 221 doivent voter pour le candidat président du Parti républicain à la Chambre pour l’élire (si tous les démocrates s’opposent à lui).

Environ 180 Républicains semblent avoir l’esprit d’équipe et soutiendront volontiers tout candidat préféré par la majeure partie de la conférence.

Mais il y a environ 20 réfractaires à droite qui ont adopté des tactiques dures pour tenter de forcer l’élection d’un président plus à droite. Considérez-les comme un bloc « Only Jordan ».

Et maintenant, il y a un nouveau bloc d’environ 20 personnes « Never Jordan », composé pour la plupart de membres du courant dominant ou de districts swing qui luttent contre la droite.

Alors, de quelle manière cela pourrait-il se terminer ?

1) Les grottes du bloc « Never Jordan »: Jordan est actuellement le candidat à la présidence du GOP, et il essaie toujours de gagner suffisamment de soutien parmi les 22 républicains qui se sont opposés à lui lors du dernier vote à la Chambre.

Certains de ces membres sont de puissants républicains de la commission des crédits qui pourraient recevoir des promesses sur la manière dont la Jordanie gérera la lutte contre les dépenses. D’autres représentent des districts dynamiques et craignent que le soutien à un candidat extrémiste comme Jordan puisse nuire à leur réélection, mais ils auront besoin du soutien et de la collecte de fonds de l’establishment du parti pour conserver leur siège. Et d’autres récalcitrants semblent être motivés par des reproches personnels sur la façon dont Jordan a traité le précédent candidat à la présidence, le représentant Steve Scalise (R-LA) – peut-être que leurs sentiments pourraient être apaisés ?

2) Le bloc « Only Jordan » se contente de quelqu’un d’autre: Si Jordan ne parvient pas à convaincre suffisamment de récalcitrants et quitte le concours comme l’a fait Scalise, le GOP retournera à la planche à dessin et tentera de sélectionner un autre conférencier candidat.

La question sera alors de savoir si cette personne pourra convaincre les partisans inconditionnels de Jordan, à droite. Ces récalcitrants de droite ont rendu difficile l’élection de Kevin McCarthy à la présidence en janvier – mais il a finalement réussi à convaincre un nombre suffisant d’entre eux. Peut-être qu’un autre candidat, pas encore en lice, pourrait faire de même. (Ou peut-être que McCarthy pourrait recommencer.)

3) Certains républicains ont conclu un accord avec les démocrates: Si aucun des deux blocs récalcitrants du GOP n’est d’humeur à céder, une autre option consiste à s’appuyer sur les démocrates pour faire élire un candidat républicain à la présidence. En théorie, un tel accord pourrait avoir lieu avec un petit groupe de démocrates modérés, ou par le biais d’un accord avec le leader de la minorité Hakeem Jeffries (Démocrate-NY), qui aurait l’approbation officielle du Parti démocrate.

Un tel accord susciterait la fureur des médias conservateurs, et les dirigeants du Parti républicain l’ont déjà fait. essayé de dénoncer toute idée de « gouvernement de coalition ». C’est pourquoi la récente proposition visant à donner du pouvoir à McHenry via certains votes démocrates a été abandonnée comme une patate chaude. Mais si l’extrême droite semble réellement impossible à convaincre, un accord bipartisan pourrait sembler, aux yeux des Républicains, la seule option pour maintenir le gouvernement ouvert.

4) McHenry prend les rênes sans vote officiel: Jusqu’à présent, le président pro tempore McHenry a interprété ses fonctions comme se limitant à faciliter l’élection d’un nouveau président. Il a déclaré qu’il ne voulait pas faire plus que cela, et la conviction au sein de la conférence du GOP était que pour qu’il puisse faire plus, la Chambre devrait voter pour lui donner le pouvoir.

Des experts extérieurs estiment toutefois qu’un tel vote pourrait ne pas être nécessaire. Brendan Buck, ancien assistant des orateurs John Boehner et Paul Ryan, a écrit un article d’opinion dans le New York Times affirmant que McHenry « pourrait simplement devoir agir de son propre chef ». Autrement dit, il devrait commencer à présenter des résolutions ou des projets de loi, et si un membre du Congrès s’y oppose, il suffit de le soumettre au vote et de voir si une majorité de la Chambre le soutient. « Tout cela est instable et insoutenable, mais notre trajectoire actuelle l’est aussi », a écrit Buck.

5) Ça ne finit pas: Enfin, dans un souci d’achèvement, une autre possibilité (bien qu’extrêmement lointaine pour le moment) est que la Chambre reste simplement sans président jusqu’en 2025. Cela signifierait une fermeture sans précédent et dévastatrice du gouvernement de 13 mois avec des conséquences imprévues – quelque chose suffisamment de républicains voudraient probablement couper court pour ne pas en être blâmés. Cela signifierait également la fin de la législation pour l’année prochaine, y compris des mesures considérées comme « incontournables » comme l’aide à Israël. Il semble donc peu probable que les choses aillent aussi loin. Mais il y a une première fois pour tout.