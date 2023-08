Drame de divorce, assignation à comparaître et ombre

Alors que #RHOA se prépare à diffuser sa finale de saison surdimensionnée, les téléspectateurs ont un avant-goût de ce à quoi s’attendre lors des retrouvailles.

La bande-annonce officielle de la séance organisée par Andy Cohen est ICI et présente un drame sur le divorce, des reçus sous forme de textes privés, une assignation surprise et des allégations de passage sous le bistouri.

Bravo Les vraies femmes au foyer d’Atlanta les retrouvailles en deux parties commencent Dimanche 3 septembre à 20 h HE/PT et TOUTES les dames ; Kandi Burruss, Kenya Moore, Shereé Whitfield, Drew Sidora, Marlo Hampton et Sanya Richards-Ross récapituleront les moments les plus sombres de la saison 15.

Ils seront également rejoints par les amis de la série Monyetta Shaw et Courtney Rhodes sur le plateau sur le thème du Portugal qui devrait donner aux dames un sentiment de zen mais qui ressemble plutôt à un point zéro d’une ombre sérieuse.

La réunion #RHOA comprend un cadeau louche, des allégations de chirurgie plastique et une assignation à comparaître

En parlant d’ombre, Shereé donne le coup d’envoi dans la bande-annonce en donnant à Drew ce qui semble être un sac de ses créations She By Shereé.

Au lieu de cela, c’est un cadeau gag qui fait référence aux commentaires de Kandi selon lesquels Drew était en mode actrice lors d’une dispute.

Après s’être moqué des pitreries de Shereé, Kandi se lance dans une conversation avec le designer au sujet d’allégations de chirurgie plastique.

« Vous parlez toujours de coups… » commence Kandi. « » Bon sang ouais, laisse-moi me lever, chérie. B***, tu ne pourrais jamais ! dit Shereé en faisant référence à son corps. « Tu t’es mis tous les coups dans la gueule ! » » contre Kandi.

Pendant ce temps, le Kenya ravive sa querelle avec Marlo et la convoque à comparaître dans le cadre de son divorce en cours avec Marc Daly.

« C’est une petite chose qu’on appelle la découverte », explique le Kenya. « Son numéro de téléphone apparaît dans les relevés téléphoniques de Marc. Vous devrez comparaître devant le tribunal, voici votre assignation à comparaître », déclare Kenya tandis qu’Andy et Marlo ont l’air stupéfaits.

Suite à cela, Kandi et Drew s’affrontent sur les « mensonges de Kandi Koated » selon lesquels Drew a embrassé LaToya Ali et Drew est interrogé sur sa prétendue relation lesbienne avec Ty Young.

Drew Sidora interrogé sur une prétendue liaison avec Ty Young lors de la réunion #RHOA, se retrouve face à face avec Ralph Pittman

Après avoir admis qu’elle était allée au Texas pour le match du basketteur, les messages texte de Drew à l’athlète sont révélés.

« Ils sont très incriminants », dit Andy tandis que Kandi conclut que Drew a dû allumer son ex-mari Ralph Pittman, et non l’inverse.

En parlant de Ralph, il fait une apparition lors des retrouvailles et quelqu’un jeJ’en suis clairement mécontent.

«Je ne sais pas pourquoi tu es ici», dit Drew.

La bande-annonce montre Ralph assis en face de Drew alors qu’Andy demande s’il y a un espoir de réconciliation entre les deux qui ont demandé le divorce en mars.

«Bien sûr, j’aime ma femme», dit Ralph.

Cependant, Drew ne l’achète pas.

« Tu viens de me dire que tu te fais faire des pipes », dit Drew dans le monde entier avant de montrer à Andy Cohen un prétendu message texte de la maîtresse de Ralph.

« Il dit, est-ce que tu vas me ramener ce connard ? » dit Andy en lisant le texte.

Ralph fait cependant lui-même des allégations d’infidélité parce que « les rues ont parlé » et il pousse sa femme jusqu’au point de rupture en l’accusant d’avoir « agi » pendant leur conversation.

« Je ne fais pas ça pour le moment! » dit Drew avant de quitter le plateau en trombe.

Regardez la bande-annonce des retrouvailles ci-dessous.





La finale de la saison 15 de #RHOA sera diffusée le dimanche 27 août à 20 h HE/PT, suivie de la première partie des retrouvailles diffusée le dimanche 3 septembre et le dimanche 10 septembre, respectivement.

Découvrez les éditions non censurées de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta retrouvailles première partie et deuxième partie exclusivement le lendemain sur Peacock.

Consultez les descriptions officielles des parties un et deux de la réunion ci-dessous.

« Reunion Part I » sera diffusé le dimanche 3 septembre à 20 h HE/PT

Dans le premier épisode des retrouvailles en deux parties, les dames se retrouvent face à face pour partager de grandes nouvelles et de plus grandes tendances. La relation entre Drew et Kandi prend une tournure hostile. Courtney et Monyetta rejoignent le casting principal pour clarifier les détails des enregistrements secrets de la « collusion » portugaise.

« Reunion Part II » sera diffusé le dimanche 10 septembre à 20 h HE/PT