Drame à succès supprimé après sept séries – malgré le retour du personnage préféré des fans pour la dernière saison

Le drame américain HIT Billions a été supprimé et ne reviendra pas au-delà de sa septième et dernière saison.

Les patrons de l’émission ont confirmé que le programme prendrait fin, à la grande déception des fans, après sa prochaine diffusion.

Les fans pourront écouter la dernière édition du programme populaire en août sur Paramount +.

L’acteur primé aux Emmy Awards, Damian Lewis, reviendra dans le programme en tant que Bobby « Axe » Axelrod, dans un geste qui ravira les fans de longue date de la série.

Chris McCarthy, président du réseau américain Showtime, qui a commandé l’émission, a déclaré à propos de sa fin : « Billions a habilement exploré le pouvoir, l’argent et la cupidité d’une manière qui non seulement en a fait un énorme succès, mais a également défini son propre genre grâce à la cerveau créatif de Brian et David.

Il a ajouté: « Cette dernière saison regorge de dialogues incroyables et complexes et de dynamiques de personnages que les fans adorent, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour transformer cette série à succès en une franchise mondiale. »

Ce n’est pas vraiment une surprise que le spectacle se termine en 2023.

La star de Billions, Dan Soder, 39 ans, a accidentellement divulgué que l’émission se terminait après cette saison dans une interview à la radio qu’il a faite en mars.

Des milliards pourraient bientôt s’écouler, mais l’héritage de la série perdurera grâce aux retombées.

Deux des nombreux spin-offs en cours sont provisoirement intitulés Millions and Trillions, selon le média.

Aucun autre détail sur les retombées de l’émission n’a été révélé.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont discuté des nouvelles de Billions dans un fil sur Twitter.

Un fan a tweeté : « Eh bien, il était temps ! Je me demandais quand ils allaient enfin arrêter, non pas que je n’aime pas ce spectacle et que j’ai apprécié le trajet, mais quelle sera leur 7e saison maintenant ; il est temps d’en finir.

« J’ai hâte que la fin commence. #Milliards de cc :@Showtime. »

Un autre a écrit: «Je me souviens quand j’ai regardé la bande-annonce de la PREMIÈRE saison, je savais que ça allait être génial! Tout finit par finir… »

Un deuxième fan a ajouté: « Je peux à peine attendre! »

La plupart des fans ont admis qu’ils n’étaient à l’écoute de la nouvelle saison de Billions que parce que Damian Lewis allait reprendre son rôle de Bobby Axelrod.

Un fan a tweeté : « Je ne suis pas sûr de regarder ça. La dernière saison a été terrible et a été une véritable lutte à regarder.

« Bien sûr, ils ramèneront Axe pour la dernière saison, je ne pense pas que quiconque le regarderait autrement. »

Un deuxième fan a noté: « C’est formidable de revoir Damian Lewis, en espérant que cela fonctionne. »

Un troisième fan a cosigné : « #Axe est de retour donc je suppose que je serai de retour pour la dernière saison alors. »

