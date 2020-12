BERLIN: Edin Terzi a guidé le Borussia Dortmund vers une victoire 2-1 au Werder Brême lors de ses débuts en tant qu’entraîneur mardi pour remporter une série de trois matchs sans victoire en Bundesliga.

Le capitaine de Dortmund Marco Reus a marqué le vainqueur à bout portant sur un rebond à la 79e minute après que le gardien de Brême Jiri Pavlenka ait sauvé sa tentative de pénalité.

Terzi n’a pas eu beaucoup de temps pour s’installer après sa nomination dimanche, lorsque son prédécesseur Lucien Favre a été limogé après la défaite 5-1 de Dortmund contre Stuttgart la veille.

Terzi n’a apporté qu’un seul changement à l’alignement qui a affronté Stuttgart samedi, offrant à Youssoufa Moukoko, 16 ans, son premier départ.

Mais c’est Raphal Guerreiro qui a brisé l’impasse à la 12e minute, soulevant le ballon au-dessus de Pavlenka après que le tir de Jadon Sanchos soit revenu sur la cuisse de Mer Topraks.

Kevin Mhwald a égalisé en tirant à l’intérieur du poteau droit à la 28e place un score précédé par Manuel Akanji perdant le ballon alors qu’il le sortait de la défense.

Le défenseur de Brême, Christian Gro, a été soulagé lorsque sa tentative de dégagement pour un corner est revenue du poteau à la 32e, avant que le gardien de but de Dortmund Roman Brki ne réalise un brillant arrêt en vol pour refuser Ludwig Augustinsson à la 42e.

Sancho avait un but exclu pour hors-jeu en seconde période, lorsque les visiteurs ont continué à pousser jusqu’à ce que Pavlenka concède le penalty pour avoir fait tomber Akanji alors qu’il tentait d’atteindre un rebond. Il a sauvé l’effort de Reus sur place, mais le ballon est tombé gentiment pour que le capitaine de Dortmund puise à bout portant.

DRAMA À FRANCFORT

Lars Stindl a réussi un tour du chapeau dans le temps additionnel pour sauver un match nul 3-3 pour le Borussia Mnchengladbach à l’Eintracht Francfort.

Le capitaine Gladbach a ouvert le score à la 14e minute, a retiré un penalty à la dernière minute alors que Francfort à 10 joueurs menait 3-1, puis a égalisé avec une tête à la cinquième minute du temps additionnel à sa deuxième tentative après Kevin Trapp a sauvé son premier.

Andr Silva a marqué deux buts et en a créé un autre pour Francfort, mais l’équipe locale a dû écarter le capitaine David Abrahams à la 81e, car il n’a pas réussi à tenir le coup et a prolongé sa course sans victoire à neuf matchs.

Le remplaçant de Stuttgart, Sasa Kalajdzic, a marqué deux buts tardifs dans un match nul 2-2 avec l’Union Berlin, et le Hertha Berlin a fait match nul avec la visite de Mayence 0-0.

