Drake traîne le terrible tatouage de son père Dennis Graham

October’s Very Own a été occupé, mais pas trop occupé pour traîner hilarante son propre père.

Après avoir été testé positif au COVID-19, Drake a reporté la réunion très attendue de Young Money à OVO Fest, et au cours du week-end, le spectacle reprogrammé a eu lieu. Comme indiqué précédemment, Drizzy a été rejoint par sa famille Young Money, notamment Nicki Minaj et Lil Wayne ainsi que Gudda Gudda, Jae Millzet Mac Maine.

Après avoir passé du temps avec sa famille de rap ce week-end, Drizzy s’est adressé à IG pour évoquer une affaire de famille Graham qui a touché près de chez lui.

Drake traîne le tatouage de son père Dennis Graham sur lui, Dennis Graham confirme que 16 tatoueurs ont essayé de le réparer

Après avoir fait vibrer la scène avec Young Money, Drizzy s’est moqué de son père Dennis Graham et de l’encre sur son bras.

En 2017, TMZ a rapporté que Dennis avait immortalisé son fils en tatouant tout son visage sur son biceps. Drake a été silencieux au sujet de l’encre toutes ces années, mais a choisi le chaos dimanche soir et a posté une photo du tatouage hommage de son père sous-titré;

“@therealdennisg J’étais juste assis ici à penser pourquoi tu me fais comme ça, nous la famille 😂😂 »

Le tatouage que Drake a republié a été encré par Graham après que Drizzy ait encré la photo de son père sur son bras en 2014.

Le tatouage de Drake est beaucoup plus petit que celui de son père mais il l’a posté en 2014 avec la légende ; “mini portrait de mon père.”

Bien que le portrait de Dennis ait été retravaillé depuis, les photos du tatouage original vivront pour toujours, surtout depuis que Drake a décidé de le republier.

Chose intéressante, Dennis a partagé dans les commentaires de Drizzy qu’il avait fait refaire le tatouage pas une fois, pas deux, mais SEIZE FOIS.

“Je t’aime et tu me manques”, a commenté le père de Drizzy selon une capture d’écran partagée par TMZ. “Hahaha j’avais 16 personnes pour essayer de régler ça, ils me font mal”

Le tatouage de Dennis a suscité des réactions hilarantes de la part des fans et, dans une tournure intéressante, des commentaires louches de la personne qui l’a créé.

Les fans de Drake font glisser le tatouage de Dennis Graham, le tatoueur pèse

Certains fans pensent que Drake a l’air d’être d’origine dominicaine dans le portrait de son père et d’autres pensent qu’il ressemble à Joe Gorga de “Real Housewives of New Jersey”.

Et tandis que les fans pensent que le travail de tatouage de mauvaise qualité est assez drôle, l’artiste qui a encré Dennis Graham n’est pas trop content et il a qualifié Drake de “morceau ingrat de s ***” et de “b *** a **”.

Oups !

Que pensez-vous du tatouage Drake de Dennis Graham ?