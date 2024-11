Drake tourne le nouveau clip de « No Face » dans un centre commercial de Toronto – CP24

Drake a publié un nouveau clip pour son morceau « No Face », et les habitants de Scarborough sauront probablement exactement où il a été tourné.

Dans un clip en noir et blanc d’environ une minute publié sur son Instagram le 30 octobre, Drake, de son vrai nom Aubrey Graham, et les membres de son équipe October’s Very Own (OVO), sont postés à l’extérieur de ce qui semble être Centre-ville de Scarborough, situé près de l’autoroute 401 et du chemin McCowan.

Les caméras se dirigent vers le monument de Scarborough, où Drake rappe devant plus d’une douzaine d’affiliés, qui portent tous des sweats à capuche « hibou » de la marque OVO.

On peut alors voir Drake suspendu au siège passager d’une Cadillac Escalade qui traverse le centre commercial, tandis que les membres de son entourage le suivent à bord de divers véhicules tout-terrain.

Bien qu’on ne sache pas exactement quand la vidéo a été tournée, il semble qu’elle ait été réalisée la nuit, lorsque le centre commercial était fermé au public.

Dans un courriel adressé à CTV News Toronto, un porte-parole du Scarborough Town Centre a confirmé que le clip vidéo avait été tourné au centre commercial, soulignant qu’un magasin éphémère OVO récemment ouvert était visible tout au long de la vidéo.

C’est en fait la deuxième fois que Drake utilise un centre commercial de Toronto comme toile de fond pour un clip vidéo.

En 2017, Drake et co. a filmé la vidéo de «Gyalchester» au centre commercial Yorkdale, qui présentait également un Escalade traversant le centre commercial, pour marquer l’ouverture d’un avant-poste OVO à cet endroit.