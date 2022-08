Drake teste positif pour COVID-19 avant la réunion de Young Money

Drake se rend sur Instagram pour annoncer qu’il a été testé positif au COVID-19 avant son émission Young Money Reunion à Toronto.

Drake est sans aucun doute l’un des plus grands artistes du monde et il n’a pas correctement touché une scène de concert depuis avant la pandémie. Il a fait des événements du Super Bowl, Astroworld Fest et son concert commun avec Kanye West mais pas son propre spectacle. Le mois dernier, Drake a annoncé le week-end mondial d’octobre en avant-première de sa prochaine tournée OVOFEST pour célébrer les 10 ans d’OVOFEST. Le week-end a bien commencé comme le montre la vidéo virale de Drake et Nelly Furtado chantant ensemble.

Drake reporte l’émission Young Money Reunion après avoir été testé positif au COVID-19.

Le point culminant du week-end mondial d’octobre devait être une réunion de Young Money avec Drake, Nicki Minaj et Lil Wayne. Lorsque Drake a mis en ligne une photo de lui sur FaceTime avec Jack Harlow, les fans ont été alarmés car il portait de l’oxygène. Cependant, Drake a mis en ligne des clips de sa fête à la maison hier en train de rôtir YK Osiris et a montré que le week-end se déroulait toujours comme prévu. Ce matin, cela a changé lorsque Drake a posté sur son Instagram qu’il avait été testé positif au COVID-19 et qu’il devra reporter l’émission de retrouvailles. Une tournure des événements dévastatrice pour tous ceux qui se sont envolés pour l’occasion à Toronto mais Drake promet de rattraper tout le monde quand il ira mieux.