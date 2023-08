Drake surprend un livre jeté sur lui pendant un concert – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock

Canard a montré à quel point il est rapide lors de son concert à San Francisco le mercredi 16 août. Si vous lisez ceci, il est trop tard le rappeur, 36 ans, s’est fait jeter un livre à la tête alors qu’il se produisait dans le cadre de son Tout est flou tournée. Heureusement, il a attrapé le livre et a dit au fan que s’il l’avait touché, ils auraient eu des problèmes.

Drake surprend un livre qui lui est lancé sur scène : « Tu as de la chance que je sois rapide. » pic.twitter.com/fwI5R3Gsgk — PopCrave (@PopCrave) 19 août 2023

Drake était en train de prononcer un discours entre les chansons lorsqu’une copie de son livre de poésie Les titres ruinent tout est venu voler dans les airs. Il leva la main et attrapa le livre. Après avoir attrapé la collection, il a pointé le ventilateur et les a appelés. « Tu as de la chance que je sois rapide. J’aurais dû te battre si ça m’avait frappé au visage », a-t-il déclaré avant de laisser tomber le livre.

Ce n’est pas la première fois que Drake se fait lancer un objet étranger pendant qu’il se produit sur cette tournée. Lors de l’une de ses dates de tournée en juillet, un fan a jeté son téléphone sur scène pendant une chanson émouvante. Le téléphone rebondit sur sa poitrine et atterrit quelque part hors de la scène.

Drake n’a même pas été le premier artiste à se faire lancer un objet lors d’un concert cet été. Bébé Rexha a été frappé au visage par un téléphone lancé par un fan alors qu’il se produisait à New York en juin. Bien qu’elle semble s’être complètement rétablie, elle a eu un œil au beurre noir pendant un certain temps après le spectacle. AvaMax a été giflée par un fan qui a couru sur scène lors d’un de ses concerts à Los Angeles en juin.

Quelques artistes ont commencé à applaudir les fans qui leur ont jeté des objets pendant les concerts. Cardi B a jeté son microphone dans la foule après qu’un fan l’ait aspergée d’eau. Latte a également menacé de combattre un fan qui lui avait lancé un objet alors qu’il se produisait à Rolling Loud Germany.

Dans un épisode plus étrange, P!nk un fan a jeté les cendres de leur mère sur scène alors qu’elle interprétait « Just Like A Pill » au Royaume-Uni. Bien qu’elle n’ait pas été blessée, elle semblait perturbée par l’étrange cadeau.