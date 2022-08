Drake laisse tomber le visuel de ‘Sticky’ présentant ses expéditions de jet-set et sa très rare Virgil Abloh tout-terrain Maybach.

Au cours de l’été, Drake a sorti son album surprise Honnêtement, ça ne fait rien, et une partie des médias sociaux ont fait des blagues après avoir entendu l’album inspiré de la maison. L’autre partie fait savoir que l’album devrait être joué dans des endroits tropicaux du monde entier avec des vues très luxueuses. Drizzy a donné l’exemple en laissant tomber l’album, puis en faisant une tournée mondiale des eaux tropicales sur son jet privé conçu par Virgil Abloh.

Drake sort son édition limitée Virgil Abloh Maybach pour “Sticky”.

Drake nous a enfin donné un aperçu de son été tropical avec sa nouvelle vidéo pour ‘Sticky’ de sa dernière offre. Dans la vidéo, Drizzy commence son voyage en passant par Montréal pour le spectacle Lil Baby avant de se rendre à Miami. Plus tard, Drake change de lieu et échange l’avion contre un yacht allant de Stockholm, Saint-Tropez, à Ibiza. Le point culminant de la vidéo est le Dieu 6 terminant ses excursions en pêchant et en utilisant un véhicule très spécial pour ses aventures en plein air. Le Maybach conçu par Virgil Abloh alias “Project Maybach” a été présenté dans la vidéo. La vidéo donne le premier aperçu détaillé de l’intérieur et c’est peut-être le flex vidéo le plus difficile que nous ayons vu depuis un moment. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.