Drake sort avec Lebron & Bronny, révèle la nouvelle couverture de l’album

Lors de l’escale à Los Angeles de Drake’s Tout est flou tournée, il a enrôlé LeBron et Bronny James pour sa promenade nocturne sur scène. Le moment a marqué une rare apparition publique de Bronny depuis sa peur de la santé.

Lundi, Drake a lancé des spectacles consécutifs dans l’arène Crypto.com et a surpris la foule en faisant sortir la star des Lakers de Los Angeles et son fils de 18 ans. Comme prévu, les fans sont devenus fous pour les trois stars et cela a marqué que Bronny était en voie de guérison après avoir fait un arrêt cardiaque au début du mois.

Dans les nouvelles connexes, juste avant le spectacle, Drake a averti le monde que la sortie de son prochain album Pour tous les chiens est imminente.

Le rappeur a posté la pochette et a révélé qu’elle avait été réalisée par un artiste spécial, son fils de 5 ans, Adonis. Le dessin transformé en couverture de l’album est un chien blanc aux yeux rouges sur un fond noir uni.

Drake a initialement annoncé le nouveau projet à l’intérieur de la couverture de son nouveau livre Les titres ruinent tout et apparemment, l’album devait sortir en juin avant d’être repoussé. Les rumeurs suggèrent que l’album sortira ce vendredi 25 août et contiendra des morceaux avec Bad Bunny et Nicki Minaj.

Vous pouvez consulter le conçu par Adonis Graham Pour tous les chiens pochette ci-dessous.