Drake a livré un autre avant-goût de son prochain album Pour tous les chiens en sortant « 8 AM In Charlotte » aux petites « heures effrayantes » du matin.

Vendredi, Canard sortira son dernier album proposé Pour tous les chiens qui vient après la sortie de son premier livre Les titres gâchent tout. Après avoir offert aux fans un échantillon du projet avec son titre « Slime You Out » en collaboration avec SZA, il revient de nouveau, cette fois avec un autre disque horodaté.

« 8 AM In Charlotte » est un festival de bar classique de Drake dans lequel le rappeur livre des secrets anonymes sur ses pairs, laissant les fans deviner de qui il s’oppose.

À un moment donné de la piste, il révèle qu’il a une séquence vidéo d’un de ses pairs se prosternant devant lui et qu’il l’a enfermée dans un coffre-fort.

Nous devons tous nous allonger dans le lit que nous faisons, mais ça ne peut pas être Drake Tu as forcé beaucoup de faux amours alors que les vrais te faisaient face C’est pour ça que tes négros t’ont abandonné, comme le pudding et le gâteau Je t’ai filmé en train de t’incliner, mais les images sont en sécurité Dieu merci, une autre clé USB à mettre dans le coffre-fort

Alors que le morceau continue de prendre de l’ampleur, les utilisateurs des médias sociaux soupçonnent que la ligne de « s’incliner » de Drake concerne Kanye West, qui a été son ennemi le plus ancien.

Bien qu’ils se soient tous deux réunis pour leur concert « Free Larry Hoover », il y a de bonnes raisons de supposer que le bœuf est de retour, surtout depuis que Drake a échantillonné Kim Kardashian discutant de son divorce avec Kanye sur « Search & Rescue ».

Plus tard dans « 8 AM In Charlotte », Drake dénonce les rappeurs qui tentent de faire pression sur son père Dennis Graham et, à la manière d’un véritable maître manipulateur et briquet à gaz, il accuse même ses pairs d’avoir fait de lui le méchant.

Je jure que vous faites de moi le méchant, je ne pourrais pas m’échapper/Je ne dis pas que je suis le meilleur dans ce que je fais/Je dis juste que c’est moi contre celui qui veut perdre Choisissez n’importe qui parmi les « who’s who », j’ai deux 2 pour les nouvelles équipes/RIP au DJ de Houston, on perd des vis/Hélicoptères, lumières de police et équipes de presse Les négros pleurent constamment quand mon père fait des huées/ Vous avez probablement beaucoup entendu parler du garçon, eh bien, vrai-vrai, haha

Le garçon a promis Pour tous les chiens serait pour ceux qui ont raté le vieux Drake et ceci est un aperçu de ce qui va arriver, ses pairs devraient être avertis qu’il va se faire tirer dans la tête.

Vous pouvez regarder la vidéo de « 8 AM In Charlotte » mettant en vedette son adorable fils Adonis ci-dessous.