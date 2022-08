Drake Shades le tatouage que son père a eu sur son visage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Canard est “Over” le tatouage de bras de son père de lui. Le rappeur canadien de 35 ans s’est rendu sur Instagram pour faire une blague sur son ancien père, Denis Graham‘s, tatouage de son visage qu’il a obtenu en 2017, ce qui montre que Drake a l’air un peu plus sérieux qu’il ne le souhaiterait. “@TheRealDennisG J’étais juste assis ici à penser pourquoi tu me fais comme ça, nous la famille”, a écrit Drake dans la légende de son post Instagram, qui montrait le tatouage.

Dennis, 67 ans, a commenté la photo et a admis qu’il avait passé beaucoup de temps à réparer l’encre bâclée. “Hahaha, j’avais 16 personnes pour essayer de régler ça, ils me font mal”, a-t-il répondu. Dans un autre commentaire, il a gentiment ajouté : “Je t’aime… et tu me manques”.

Le papa adoré a d’abord reçu l’encre en 2017 par Money Mike, qui s’extasiait sur son travail dans un post Tumblr à l’époque. “J’ai eu l’honneur et le privilège de tatouer le portrait du père de @champagnepapi sur l’homme lui-même @therealdennisg merci encore Dennis pour l’hospitalité et de m’avoir laissé faire ça pour toi. CHOUUCH !” s’est-il exclamé sur le site Web à côté d’une photo de ses œuvres.

Heureusement pour Dennis, il a fait retoucher l’encre en février 2018 par un tatoueur Inal Bersékov, qui a vanté son travail en ligne. “IMPORTANT, s’il vous plaît, les gars, ne me demandez pas de couvrir tous vos tatouages ​​ratés lol”, a-t-il commencé dans sa légende, qui présentait côte à côte le tatouage original et à quoi il ressemblait après avoir travaillé dessus. « a eu la chance de rencontrer @therealdennisg et de refaire son tatouage de @champagnepapi . Qu’est-ce que tu penses?”

Drake tient de son père et s’est fait tatouer plusieurs membres de la famille sur son corps, y compris la photo de son père et des portraits de son défunt oncle et de sa grand-mère, par Personnes. Le visage de sa mère est également tatoué sur le dos de l’interprète de “God’s Plan”.

La peau de Drake n’est pas seulement réservée à sa famille. A ce jour, il a des portraits de chanteurs Aliyah, Sadéet Lil Wayneet acteur Denzel Washington. Et, dans une interaction en coulisses avec Céline Dion aux Billboard Music Awards 2017, Drake a fangirlé d’elle et lui a dit qu’il espérait se faire tatouer le visage un jour aussi. «Cela signifie le monde, vous êtes très emblématique. Nous vous aimons », lui a-t-il dit, selon Personnes. “Je suis à un an d’un tatouage de Céline”, a-t-il ajouté, auquel le chanteur légendaire a répondu : “Oh, je ne sais pas.”