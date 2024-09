Drake semble répondre aux nouvelles concernant le concert de Kendrick Lamar au Super Bowl

Canard semble avoir finalement pesé le pour et le contre de la nouvelle selon laquelle son ennemi juré Kendrick Lamar sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIX en 2025.

Le rappeur canadien, 37 ans, a partagé cinq photos de Lil Wayne via son histoire Instagram le mercredi 11 septembre, ce qui a conduit de nombreux fans à soupçonner qu’il s’agissait de sa réaction pas si subtile au nouveau concert de Lamar.

Si vous vous demandez ce que Wayne, 41 ans, a à voir avec tout cela, alors laissez-moi vous dire Nous pour expliquer. De nombreux fans – et artistes – pensaient que Wayne méritait le concert de la mi-temps du Super Bowl LIX, qui aura lieu dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans.

« En tant qu’ambassadeur du divertissement dans la ville de la Nouvelle-Orléans, je dois être d’accord avec les fans : @liltunechi #LilWayne devrait également faire partie de cette célébration. » Maître P a écrit via Instagram après que Lamar, 37 ans, ait été annoncé comme tête d’affiche. « C’est l’un des plus grands Hop Hop [sic] « Il y a des artistes vivants, toujours d’actualité et il est originaire de la Nouvelle-Orléans. Ne ratons pas ce moment culturel dans le Sud. La vie est trop courte ! Nous devons offrir des fleurs à nos légendes pendant qu’elles sont là. »

Cam’ron et MaséCam’ron, 48 ans, a quant à lui donné son avis lors de l’épisode du lundi 9 septembre de son podcast. « Écoutez, j’adore Kendrick Lamar… Je déteste la sélection », a déclaré Cam’ron, 48 ans. « C’est à la Nouvelle-Orléans et vous n’avez pas Lil Wayne ? C’est ce qu’on fait ? Vous n’avez pas Lil Wayne à la Nouvelle-Orléans pour le Super Bowl ?… Il n’y a aucune raison pour que Lil Wayne ne se produise pas au Super Bowl. »

Le rappeur « Hey Ma » a ensuite émis l’hypothèse que Wayne avait été snobé à cause de son lien avec Drake, qui a commencé sa carrière sur le label Young Money de Wayne.

« Ce n’est pas vraiment un secret, Lil Wayne a eu un problème avec quelqu’un avant qui faisait partie de l’organisation qui le dirigeait. C’est une revanche », a déclaré Cam’ron. « Qui est l’artiste de Lil Wayne ? Drake… Le fait que Lil Wayne ne se produise pas à la Nouvelle-Orléans pour le Super Bowl est scandaleux et cela doit cesser. »

Cam’ron faisait apparemment référence à la rumeur selon laquelle Wayne serait en conflit avec Jay-Zqui est coproducteur du spectacle de la mi-temps depuis le début de son partenariat avec la NFL en 2019. Bien que le duo ait échangé des coups au fil des ans, ils ont semblé se réconcilier en 2015 lorsque Jay-Z, 54 ans, a nommé Wayne comme copropriétaire de sa plateforme de streaming, Tidal.

Drake, quant à lui, est en conflit avec Lamar depuis des mois. Le drame a atteint son paroxysme en mai lorsque les deux hommes ont sorti une série de singles dans lesquels ils se disputaient mutuellement. Bien que Drake ait toujours ses défenseurs, la plupart des fans ont déclaré Lamar vainqueur de la querelle après que sa chanson « Not Like Us » ait dominé la radio tout l’été, atteignant la première place du classement. Panneau d’affichage Chaud 100.

D’autres observateurs ont noté que le concert de Lamar à la mi-temps constitue un moment de boucle complète, puisque Drake s’est déclaré « aussi grand que le Super Bowl » dans la chanson de l’année dernière « First Person Shooter », qui est le morceau qui a lancé tout le drame.