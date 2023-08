Drake se précipite au secours d’une fan alors qu’une bagarre éclate après le concert

L’artiste Drake s’est précipité à la rescousse d’une fan après en avoir fait par inadvertance une cible dans le public. Le rappeur lui avait jeté sa serviette usagée en marchant hors de la scène, provoquant le chaos dans la foule.

Dans un vidéo capturée et partagée sur les réseaux sociaux, une femme est vue penchée par-dessus une barrière, attrapant la serviette de Drake.

Le chaos s’ensuit, des individus essayant d’arracher les souvenirs de ses mains alors que la femme tombe.

DRAKE DODGES LE TÉLÉPHONE JETÉ SUR LUI PENDANT LE CONCERT

Au lieu de continuer à marcher avec son équipage, Drake regarde la situation se dérouler, montrant une inquiétude évidente.

À un moment donné, le rappeur « Hold On, We’re Going Home » s’est séparé de son équipe et s’est précipité vers la zone à problèmes pour donner un avertissement à un individu en particulier.

« Je vais envoyer quelqu’un », entend-il dire alors qu’un agent de sécurité allume sa lampe de poche en plus vidéo enregistrée par un fan. Drake avait l’air visiblement agité, les fans partageant sur les réseaux sociaux que c’était un homme qui avait tenté de saisir la serviette de la femme qui l’avait initialement attrapée.

Présentant le premier des quatre spectacles au Kia Forum à l’extérieur de Los Angeles, et un total de six à Los Angeles, Drake n’a pas laissé le problème de samedi affecter sa performance de dimanche, les choses se déroulant comme prévu.

Un représentant du musicien n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Ce n’est pas la première fois que Drake doit faire face à des fans indisciplinés.

Lors de la soirée d’ouverture de sa tournée « It’s All a Blur » à Chicago, Drake a été touché au bras par le téléphone portable d’un fan.

Le natif du Canada a poussé la performance, choisissant de ne pas y répondre.

D’autres artistes, dont Harry Styles, Bebe Rexha et Kelsea Ballerini, se sont également récemment fait jeter des objets dans ce qui est devenu une tendance troublante et effrayante lors des concerts.